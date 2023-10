Los trenes Avril duplicarán las plazas de alta velocidad en la línea hacia Madrid

Pocas veces un modelo de tren había recibido tanta atención antes de su puesta en funcionamiento. Los Avril –siglas de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero– son el mirlo blanco del ferrocarril en España, especialmente para Renfe. La compañía pública lleva dos años esperando por ellos para mejorar sus servicios en la línea Madrid–Galicia y poder destinar los trenes de las series 130 y 730 a otras como Euskadi, Cádiz, Teruel, Extremadura o el Corredor Mediterráneo, donde la oferta también es escasa ante la demanda.

Y es que solamente en el caso de Vigo se espera que su puesta en funcionamiento permita duplicar la disponibilidad de plazas directas actuales y reducir el tiempo de viaje en 30 minutos.

Es por ello que los retrasos en su estreno serán el tema principal en la reunión que tendrán este miércoles en Madrid la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade y el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ethel Vázquez trasladará a David Lucas la necesidad de disponer de “un calendario cierto y concreto” sobre estos convoyes cuya primera fecha de circulación para Galicia fue el pasado verano. Desde entonces, la Xunta ha cargado duramente contra el Ministerio de Transportes ante cada aplazamiento debido a los efectos que tienen.

Estos “todoterreno” pueden circular a 300 kilómetros por hora en vías de ancho ibérico (1668 mm) o estándar (1435 mm) frente a los 250 km/h de los actuales. Además, su mayor capacidad con 521 plazas por tren incrementaría notablemente la oferta y abarataría los precios en una conexión en la que el avión sigue ganando gracias a la competencia entre Air Europa e Iberia.

Actualmente los cuatro trenes directos por sentido del servicio Alvia que unen la estación de Vigo-Urzáiz y Madrid-Chamartín disponen de unas 1.100 plazas en cada relación, dependiendo si se utilizan los trenes S-130 (299 plazas) o los híbridos de la S-730 (263 plazas al llevar motores diésel).

A la espera de que Renfe desvele el reparto definitivo de las quince unidades de ancho variable –de los que Galicia reclama siete– todo apunta a que se podrían establecer tres servicios diarios por sentido a Vigo cuando los trenes estén a pleno rendimiento. Además, su mayor velocidad punta permitiría reducir a algo más de 3 horas y media los mejores tiempos de viaje, que se sitúan en 4 horas y 12 minutos con tres paradas.

Culpas a Talgo y secretismo

El contrato de construcción fue firmado en noviembre de 2016 por 787 millones de euros y las primeras unidades deberían haber sido entregadas a comienzos del 2021. Es por ello que en junio de 2022 Renfe avanzó que reclamaría una indemnización de 116 millones.

Desde que en febrero del año pasado Talgo inició la homologación con viajes de pruebas apenas se han informado de sus avances. De hecho, y a pesar de lograr batir el récord de velocidad en ancho ibérico a nivel mundial con 363 km/h entre Ourense y Santiago, no trascendió ninguna imagen de esta hazaña. Este secretismo desde todas las partes implicadas (Talgo, Renfe y Ministerio) ha disparado las dudas sobre un modelo que aún no ha recibido el visto bueno definitivo de la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA), ya que todas las unidades han sido fabricadas pero no se sabe si presentan deficiencias en alguna de sus partes.