¡Alerta, invasión “freaky”!

Aviso: “Estás entrando en NEO-VIGO”. Así reza el cartel de la Avenida de Madrid dirigido a los despistados que no sepan que lo que queda de mes, la ciudad caerá en manos de la cultura “freak” donde el cine “raro”, el anime, los efectos especiales y todas esas cosas que hicieron soñar, evadieron y fliparon a los hijos de los 80 (y los hijos de estos a día de hoy...) coparán el ambiente. La culpa es del Galician Freaky Film Festival (GFFF), que este año celebra su séptima edición dedicada a una obra maestra del manga (cómic japonés) convertida en anime (película de animación japonesa): “Akira”, en el que Katsuhiro Otomo, recrea una visión postapocalíptica de Tokio donde la tecnología está cambiando el mundo. Esa es “NEO-TOKIO”, al igual que desde ayer, la ciudad olívica será NEO-VIGO.

El festival representa una amalgama subcultural que a muchos les suena a chino, pero está más interiorizada entre los vigueses de lo que cualquiera piensa. “Esto no nació solo. Durante cinco años dirigí el Festival Primavera do Cine y recibíamos piezas locales muy rara, la idea era presentarlas”, recuerda cómo surgió el GFFF su director, Juan de Castro. “Y ya nació con este ambiente, porque sabíamos que la sala tenía que tener una barra y máquinas Arcade. Queríamos crear un espacio cultural donde poder hablar entre cervezas”. Aunque la gente no lo recuerde, la primera edición iba dirigida a contenidos puramente gallegos. Rarezas patrias se mezclaron, poco a poco, con otras fricadas hasta convertirse en la celebración de lo raro a nivel internacional que es hoy. “El GFFF va con la idiosincrasia punky de Vigo y su cultura industrial, con esa estética de ciudad de cuestas para arriba y cuestas para abajo, como un Belgrado”, reconoce de Castro que “es nuestra esencia, lo que nos pone”.

Para él esta es sin duda la edición “más ambiciosa, la que más temáticas tiene, más actividades, nuevos formatos, concursos como el de tira cómica... Buscamos que la imagen gráfica, la decoración de la sala, las camisetas... Todo vaya encaminado a introducirnos en el mundo Akira”. Y de qué manera.

De entrada, arrancó ayer en el Auditorio de Vigo con la emisión de una de las cintas más inquietantes de ciencia ficción: “Videodrome”, del maestro del género de terror más raro, David Cronenberg. La película, hoy considerada de culto, es una pesadilla excéntrica a la que Andy Warhol definió como la “naranja mecánica” de los 80. Y es para los responsables del GFFF una “película que combina terror, ciencia ficción y profecías” y donde los efectos especiales dejaron sin habla a más de uno. Forma parte de la propuesta, con más de 40 cortos de anime y cine fantástico, que se exhibirá estos días. Pero esa, no fue la única, de hecho, los ochenta fueron el auge e impacto de los efectos especiales (en la industria y en la gente). Sobre ellos fue el coloquio posterior que ofreció el especialista Ricardo Spencer. Un recuerdo a una infancia donde títulos como “El resplandor”, “E.T” o las series “V” y “Twin Peaks” (y sus directores) marcaron a los padres de hoy tanto, que muchos de ellos intentan inculcar en sus retoños la pasión por las rarezas.

Así, el festival cuenta con un espacio dedicado íntegramente a los niños, que “cada vez, desde más jóvenes, se interesan por otros movimientos”, subraya Juan de Castro. Hoy arranca para ellos el Festival PequeFreak y lo hace con las entradas para los talleres agotadas, tanto el de efectos especiales (Ricardo Spencer), como para el taller dedicado a introducir a los niños en el mundo del cómic aprendiendo las bases del dibujo de personajes tomando como referencia el icónico Totoro, creado por el cineasta japonés Hayao Miyazaki (impartido por la Kame Comic Academy de Vigo). Pero sí podrán disfrutar de la selección internacional de cortos y pelis (también de terror) desde las 12.30 horas en el Auditorio Municipal.

En cuanto a los adultos, será el miércoles cuando las actividades continúen a partir de las 11.00 horas con la presentación del movie book: “Grábalo todo: Historia del Found Footage” y una exposición sobre Akira, en la sala Apo’strophe.arte. Y desde las 18.30 horas los cines Tamberlick proyectarán otros 3 films de la selección oficial (entradas disponibles en galicianfreakyfestival.com).