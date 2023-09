Llevaba seis años en prisión y, a las puertas de la libertad, contuvo sus ganas de abandonar el centro penitenciario de A Lama para salir del mismo caminando sobre seguro. Ocho meses más fue el tiempo que Pedro, quien prefiere preservar su identidad bajo este nombre, estiró su estancia en la prisión pontevedresa de forma voluntaria con el objetivo de poder así finalizar sus estudios: “Quería salir con la ESO y todo porque sabía que quería estudiar una FP. Ahora estoy estudiando y buscando trabajo. Estoy haciendo las cosas de la forma más segura. Por una vez en la vida estoy haciendo algo que me gusta y es... ¡lo es todo!”, comenta con esperanza.

Pedro es un caso de superación de los de sentarse frente a él y tomar ejemplo y desde la Fundación Érguete así lo destacan, indicando que estamos ante un “caso de éxito” dentro del programa de reinserción laboral de la entidad, debido especialmente a su “gran fuerza de voluntad y dedicación, algo clave para que el cambio pueda existir”. Tras haber ingresado en el centro penitenciario a los 32 años de edad y resetear su trayectoria a lo largo de los últimos seis años, Pedro deja una frase que cala hondo y constata sus ganas de normalizar su vida en la ciudad: “Al final, toda esta experiencia tan difícil a mí me ha cambiado la vida para bien. Si voy a empezar a ser feliz a los 38, pues merece la pena”.

La privación de libertad fue un golpe bajo en su día y recuerda aquel momento como su punto de inflexión definitivo. “Entras ahí para cumplir con la responsabilidad del delito y viví un tiempo de asimilación en cuanto al sistema. Una vez que llegué a A Lama y conocí al terapéutico y a las asociaciones, eso ya me ayudó muchísimo. Nunca, en todos los años de condena, había tenido una ayuda tan clara”, señala Pedro, quien en aquel contexto y con el apoyo de la Fundación Érguete estableció unos objetivos laborales teniendo en cuenta sus gustos y preferencias , avistando un futuro tras la prisión.

En el medio penitenciario y con una perspectiva realista, Pedro inició sus estudios con el acceso al mercado laboral como meta principal y si algo tuvo claro en aquel momento fue que quería huir de la hostelería. Mano a mano, trabajando con las profesionales de Érguete, además de obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria también logró formarse como administrativo comercial y, posteriormente, sacar el carné de conducir. A día de hoy y tras haber finalizado el primer curso con “muy buenas notas”, Pedro se dispone a iniciar el segundo curso del ciclo que estudia en la actualidad y, si se le pregunta si es demasiado tarde, responde que “tenía mucha inseguridad antes de entrar en el ciclo por la edad y, al final, siento que cuantos más años tienes, más valoran que estés estudiando y más te toman en serio. Por situaciones que viví, yo no me sentía muy válido para algunas cosas, por mi miedo a no estar a la altura. Cuando empecé a trabajar estas cosas con Érguete, perdí el miedo a estudiar”, confiesa.

En cuanto a sus experiencias laborales tras su estancia en el centro penitenciario de A Lama, la técnica de empleo e igualdad de la Fundación Érguete que lo ha guiado en todo el proceso, Maite Pena, indica que, como él quería verse cómodo en el ciclo, pensaron que quizás lo mejor fuera que se adaptara paso a paso al ámbito laboral. Así, Pedro relata que consiguió su primer empleo “por intermediación de la Fundación, realizando una sustitución por una baja, y ahora estoy como loco por volver a trabajar. Además, Érguete es un apoyo más allá del empleo, porque sé que puedo llamarlas y decirles qué me pasa, desahogarme. Siempre me han preguntado qué es lo que me gusta, qué es lo que quería hacer, y me han ayudado a ir a por ello”.

El camino no ha sido fácil, hay mucho trabajo duro y esfuerzo detrás y, en su recorrido, Pedro también destaca que logró recuperar los vínculos familiares, mencionando que, “a raíz de prisión, me di cuenta de que estaban ahí. Eso me hizo volver a confiar y me ayudó mucho, no lo cambio por nada. Me dan la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien”.

Finalizar el ciclo que está estudiando en la actualidad, encontrar un trabajo remunerado que le guste y, sobre todo, continuar abriéndose a experimentar y realizar actividades que jamás imaginaría, como por ejemplo lanzarse a hacer teatro, son sus ítems de vida tras su paso por prisión. Pedro atisba el futuro con “optimismo” y afirma con decisión: “Voy a poder disfrutar de todo lo que me apetezca porque sé que ahora siempre lo voy a intentar”, asegura.