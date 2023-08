Casi novecientas voces y acordes afinados desde Vigo

Mientras los centros educativos pierden aulas por la caída de la natalidad, los conservatorios públicos de la ciudad, el Superior (CSM) y el Profesional (CMUS) no dejan de ganar adeptos. Y es que no solo han conseguido mantener sus matrículas tras la influencia del COVID, que limitó toda enseñanza obligatoria para evitar contactos o aglomeraciones, sino que incluso ha mejorado sus datos año tras año. Y este nuevo curso no será una excepción. Entre ambas instituciones musicales aglutinan casi 900 alumnos que arrancarán sus clases en septiembre; el Conservatorio Superior con la novedad de un Máster, el primero en los centros gallegos, y el Profesional con el reto de organizar el calendario con el aumento de profesorado y alumnado, casi una veintena más con respecto al ejercicio anterior.

El periodo de matriculación ya terminó y los datos no pueden ser más buenos, situación que celebran ambos directores. “Sí es cierto que después del COVID notamos que bajaron bastante los aspirantes a las pruebas, pero seguimos llenando el número de plazas, a esto no ha afectado. Contamos con 65 alumnos nuevos, entre los de grado y el máster, porque hay que contar que este año implantamos este nuevo estudio y ha funcionado muy bien”, cuenta Esteban Valverde, director del CSM de Vigo y profesor de clarinete. Concretamente se refiere al nuevo máster en el Máster en Enseñanzas Artísticas en Creación, Interpretación e Investigación Musical, convirtiéndose así en la primera institución musical en Galicia en ofertarlo. Con una duración de un curso académico, un total de 60 créditos ECTS, su alumnado podrá elegir entre tres itinerarios: Creación, Interpretación e Investigación. “Ha tenido muy buena acogida, tenemos 25 solicitudes, que para ser el primer año y todo un poco a correr porque salió en el BOE hace poco es para estar muy contento”, añade Valverde. "Tras el COVID vemos menos aspirantes, pero las plazas las seguimos llenando todas" Esteban Valverde - Director del CSM de Vigo Satisfecho está también su homólogo del Conservatorio Profesional, que suma a falta de los últimos datos cerca de 560 alumnos. “Vemos que hay en otras provincias centros que han perdido alumnado y las matrículas van en descenso, aquí todo lo contrario, hay hasta en itinerarios en donde tenemos lista de espera como pasa en Piano”, explica Sergio Noche. Destaca también que para muchas familias costearse este recurso no siempre es fácil. “El nivel de las familias, tras el COVID, quedó muy tocado. Y ver que siguen llevando a sus hijos a esta formación es porque la música gusta, el interés no ha descendido”, valora Noche. En lo que ambos también coinciden es en las preferencias del alumnado. Si bien piano y violín son los dos instrumentos con los que cuentan mayor número de solicitudes, los ‘clásicos’ se han ganado también la preferencia del alumnado. “Todo lo relacionado con la Música Antigua gusta, oboe, viola de gamba… Son instrumentos muy específicos y para un público muy específico pero a la gente le gusta”, sostiene Valverde. En el caso del CSM, tiene todavía una prueba extraordinaria para la inclusión de nuevos estudiantes, sin olvidar los traslados y movilidad internacional de la que el centro de O Castro es precursora. “Tenemos a aspirantes a trompetistas y a cursar Música tradicional, todavía podemos ampliar el alumnado”, sentencia Valverde, cuyo centro contará en torno a los 300 alumnos el próximo curso.