Caída libre de la natalidad en Vigo: el Chuvi registra el menor número de nacimientos en trece años

Se lo planteó en su día, más o menos durante los 35 y 37 años, y dice que sí le habría gustado. Sin embargo, fue la inestabilidad laboral el principal motivo que llevó a esta viguesa a descartar la maternidad con el paso del tiempo. El próximo mes de agosto cumplirá 44 años y su pareja actual siempre supo que no quería tener hijos. Ella dice que ahora le da igual, pero analiza su contexto socioeconómico y poco o nada ha cambiado desde hace casi una década, cuando sí lo barajaba.

Si la situación económica hubiera sido otra, yo no me lo habría pensado tanto Silvia Hernández - Viguesa de 43 años de edad

Silvia Hernández cuenta que “se puede vivir perfectamente sin hijos, nosotros estamos cómodos así, pero sí que es cierto que si la situación económica hubiera sido otra, yo no me lo habría pensado tanto, porque sí me gustan los niños. Mi compañero trabaja hoy y mañana no se sabe, firma un contrato el lunes y el fin de semana a la calle. Yo tengo algo más de estabilidad, pero mi sueldo no me da ni para ahorrar y la vida no deja de encarecerse”.

Con esta situación tan volátil y sin un respaldo detrás, esta viguesa lo tiene claro: “Lógicamente, ya ni te lo planteas, además de que para mí ahora mismo ya sería un embarazo de riesgo”. Silvia apunta que “aunque yo no tendría problemas para solicitar una reducción de jornada, eso conllevaría también reducir más los ingresos que entran en casa, por lo que no llega”. Por último, esta viguesa comenta que su realidad no es un caso aislado, ya que a su alrededor, es una realidad compartida por muchas otras parejas.

Unas cifras que no remontan

La natalidad en el área sanitaria de Vigo no remonta. Según los datos contemplados en los registros de partos y alumbramientos en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en el año 2021 vinieron al mundo 200 bebés menos que en el año anterior, cuando se declaró la pandemia del COVID. En concreto, tan solo tuvieron lugar 3.149 nacimientos, siendo esta la cifra más baja de los últimos 13 años en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

En comparación con el 2020, cuando se contabilizaron 3.349 bebés, la natalidad ha caído en el Cunqueiro un 5,98% en el último ejercicio, y en comparación con el 2019, esta se ha reducido un 8,9%, puesto que en el año previo a la pandemia se contabilizaron en el Chuvi un total de 3.495 alumbramientos.

Fue precisamente en 2019 cuando se registró el último repunte de la natalidad en el área sanitaria de Vigo, después de que en el año 2017 se hubiera desplomado de forma considerable tras mantener una tendencia al alza desde el 2015. No obstante, ese pequeño pico está muy lejos de los 4.641 bebés que nacieron en el Chuvi en el año 2008. Desde entonces, a excepción de los años 2014, 2017 y 2019, la natalidad ha experimentando una tendencia a la baja que no ha llegado a recuperarse en estos últimos 13 años.

Algo más esperanzadores son los datos que han dejado los dos primeros meses del 2022, ya que el Hospital Álvaro Cunqueiro ha contabilizado 481 nacimientos, ocho más que en el mismo período en 2021.

Una decisión personal

Dentro de una semana, Natalia Álvarez cumplirá 33 años y si bien se ha planteado la maternidad “de forma hipotética”, nunca ha sido para ella una idea firme. En contraposición con Silvia, esta joven viguesa explica que su empleo actual no sería un impedimento para ser madre, ya que cuenta con un puesto de trabajo estable, con una libertad horaria que le facilitaría la conciliación y su solvencia económica no sería una preocupación, sin embargo, Natalia señala que para ella es “una decisión personal”.

Creo que tener un hijo es una decisión que no se debe tomar a la ligera, no porque sea lo que te toca Natalia Álvarez - Viguesa de 32 años de edad

Esta treintañera indica que “no me considero una mujer con mucho instinto maternal y creo que tener un hijo es una decisión que no se debe tomar a la ligera, no porque sea lo que te toca o lo que se espera que hagas a tu alrededor. Lo que pasa es que, aunque no pienses ello, la sociedad en la que vivimos hace que te lo plantees en algún momento de tu vida. Personalmente, lo que más me echa para atrás es la responsabilidad que conlleva. Más allá de la situación laboral, para mí es una decisión muy personal”, concluye.