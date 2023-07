El himno del Centenario del Celta... que no es de C. Tangana

El primer tema musical para conmemorar el Centenario del Celta no es el de C. Tangana, sino el de Jose Manuel Fernández González, catedrático de música y artes escénicas del Conservatorio Superior de Vigo. Figura con el nombre de “Himno do Centenario do Celta” desde hace ahora un año, julio de 2022, en el Registro de la Propiedad Intelectual “coa súa letra e música correspondentes”. “Son o seu autor e compositor”, explica este celtista “de sempre” y socio del club celeste “desde hai moitos anos”: es el número 3.946.

Defiende que la canción del artista madrileño se denomina Oliveira dos cen anos porque no se puede citar en medios de comunicación ni por parte de C. Tangana o el Real Club Celta como himno del Centenario del Celta. “Atentaría contra a propiedade intelectual, da cal eu son autor, e contra os meus dereitos legais. Little Spain, a productora de C. Tangana, xa denominou o seu videoclip “Oliveira dos cen anos” por este motivo”, señala antes de indicar que su creación verá la luz próximamente y contará con videoclip.

Ten moita luz, é cantable na súa totalidade e o fío condutor está totalmente ligado á afección celtista. Dura case 3 minutos e está composto para coro, voz solista, piano e grupo orquestal de 20 músicos. Xa conto cunha gravación interna que non podo publicar aínda porque teño que gravar moitas partes de novo e facer o vídeo profesional”, apunta José Manuel Fernández.

“O meu himno fai mención á historia do Celta, ao estadio de Balaídos e á cidade de Vigo, algo que boto en falta en “Oliveira dos cen anos”. Jose Manuel Fernández González, - Catedrático de música y artes escénicas del Conservatorio Superior de Vigo

Este celtista trabaja ahora en la grabación sonora. A finales de agosto, se pondrá manos a la obra con el audiovisual. “Penso que, nun mes e medio, poderei presentalo nos medios e redes sociais coa calidade que se merecen tanto o himno coma o celtismo. Varios catedráticos, profesores e alumnos, unhas 30 persoas, todos celtistas, gravamos as bases do himno sobre as que imos traballar para facer a produción sonora e vídeo definitivos”, describe Fernández.

Confiesa que tuvo que buscar sustituto para “algún bo músico que ía participar” al conocer que era seguidor del Deportivo. “Non me pareceu acertado que tocasen no meu himno. Para min, as emocións e a verdade no que se fai é moi importante”, reflexiona antes de apuntar que “un dos sete autores de Oliveira dos cen anos é do Deportivo da Coruña”: “Non é moito do meu agrado nin penso que sexa unha decisión acertada”. También lamenta que haya escenas de gamberrismo en el videoclip del tema de C. Tangana, así como “escuridade ou negro en lugar de luz ou cor celeste”.

“Non entendo como non saen nin Vigo, nin Balaidos, nin ningún xogador histórico, nin tan sequera unha pelota ou campo de fútbol”

En todo caso, felicita a C. Tangana y los otros seis autores, además de los músicos y figurantes “polo seu celtismo, musicalidade e traballo integrador, seguramente, altruista”. “É un traballo no que participaron músicos que me merecen moito respeto e no que hai partes do mesmo que teñen unha moi boa produción musical e audiovisual. Pero, para min, non é un himno, é un conxunto de temas musicais heteroxéneos expostos sen un fío condutor a modo de “suite” no cal hai partes que me gustan e outras ás que non lles vexo o sentido”, argumenta