El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha absuelto del delito de abandono de familia a unos padres que en enero de 2022 desescolarizaron a sus hijas del centro en el que cursaban segundo y sexto de primaria en Galicia para que, en vez de a esas aulas, asistiesen a las clases online de una academia de California (EE UU).

El director del centro escolar en el que cursaban estudios las menores indicó a los padres que no procedía dar la baja en esa escuela y les convocó a reuniones en las que se les “explicó la improcedencia de la enseñanza telemática”. La sentencia recoge también que en mayo del año pasado acudieron a una comparecencia en la Fiscalía de Menores, en la que también fueron “advertidos en el mismo sentido, pese a lo cual continuaron sin llevar a sus hijas al colegio”.

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo concluye ahora que, en el ámbito penal, “la falta de escolarización de los menores no va unida a una situación de desamparo o riesgo social del menor (no se ha probado que así sea), por lo que no es susceptible de integrar el tipo penal del delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal”.

El Ministerio Fiscal había solicitado para cada uno de los progenitores la pena de diez meses de multa con cuota diaria de 10 euros. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación.