La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este miércoles el albergue de peregrinos situado en la plaza del Berbés para realizar un balance del impacto del Camino de Santiago en la ciudad olívica. “Son 4.689 peregrinos hasta el 11 de julio, mientras que el año pasado de enero a julio hemos tenido 2.299”, explicó Ortiz, lo que a su juicio avala el desembolso de cerca de 2 millones de euros por parte de la Xunta, allá por el 2021, para convertir dos edificios abandonados en un albergue con capacidad para 90 peregrinos.

La representante territorial puso también en valor el aumento de peregrinos del Camino portugués por la costa, el que pasa por Vigo, comentando que son más de 22.000 los peregrinos que han realizado este camino en lo que va de año, frente a los 30.000 del año pasado. Este aumento supone que el 11,3% de los peregrinos que llegan a Galicia utilizan esta ruta, que ya es la tercera más concurrida solo por detrás del Camino francés y del Camino portugués.

“El camino está teniendo muchísimo éxito, a pesar de que no es Año Santo, pero es una pena que Vigo sea la única ciudad de Europa que no tiene señalizado el camino”, afirmaba Ana Ortiz. La delegada, preguntada por el porqué de esta situación, respondió: “Pues que desde el Concello no se autoriza que se señalice y es un tema del Concello, que es el que nos tiene que dar el visto bueno”. La comisionada añadió que “los ingresos que dejan los peregrinos no son propios de un turismo de paso si no que dejan unos altos beneficios en la hostelería y comercio local”.