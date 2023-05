El nuevo pabellón de Carballal superará los 2,3 millones: ganará tamaño y accesibilidad

La parroquia de Cabral presumirá de un pabellón de Carballal con una grada nueva, más grande, más accesible, más moderno, más sostenible y más funcional: podrá acoger la práctica de más deportes de forma reglamentaria gracias a la ampliación de la pista. El Concello ya tiene sobre la mesa una propuesta de actuación que traza las líneas básicas de la reforma de la instalación municipal, que pide a gritos un lavado de cara y la mejora del entorno. El coste estimado de la actuación, con el IVA incluido, asciende a 2.350.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de 10 meses: se espera que las obras puedan empezar en 2024. Primero, hay que terminar de elaborar el proyecto, cuatro meses. Después, aprobarlo y, luego, licitar.

Analizadas las necesidades del recinto, se ha comprobado que la dimensión de las bandas laterales “resulta insuficiente para la práctica deportiva reglamentaria”. Además, la exigencia de situar banquillos hace que las condiciones en el juego se vean mermadas, por lo que se plantea aumentar el espacio destinado a la pista de modo que permita liberar espacio para la incorporación de los banquillos y se mantengan las dimensiones mínimas para la práctica de fútbol sala, balonmano y baloncesto. Para ello, se prevé la demolición de la grada y la construcción de una nueva.

Bajo este nuevo graderío, se proyectan cuatro vestuarios de equipos que reúnan las condiciones tanto en dimensión como en prestaciones adecuadas para acoger a los usuarios de la instalación. Deberá tenerse en cuenta la dotación de dos vestuarios para árbitros, así como aseos destinados a jugadores exclusivamente. Actualmente, los vestuarios del pabellón presentan dimensiones muy reducidas y sus instalaciones están totalmente obsoletas. Además, los aseos para público resultan insuficientes: se dimensionarán adecuadamente.

“Se garantizará la accesibilidad universal en el recinto”

El polideportivo de Carballal, como se recoge en la propuesta de actuación, no cumple los criterios de accesibilidad mínimos, por lo que se prevé potenciar esta faceta. La instalación no cuenta con un vestíbulo y las circulaciones no se segregan, por lo que se definirá la construcción de un nuevo espacio destinado a zona de acceso de modo que se evite el desnivel en la entrada y se racionalicen los flujos de público y jugadores, que se diferenciarán. “Se garantizará la accesibilidad universal en el recinto”, destacan desde la entidad municipal.

También se actuará sobre el contenedor, es decir, el exterior del edificio: se generará una envolvente térmica que proporcione unas condiciones de confort adecuadas. Una vez logrado el aislamiento térmico de la envolvente, “se dotará al pabellón de un sistema de instalaciones necesarias para garantizar las condiciones de temperatura y humedad controladas para el correcto desarrollo de la práctica deportiva”, según se indica en la propuesta de actuación que ya tiene el Concello, en la que se señala que, actualmente, la instalación padece de humedad ambiental.