“Como tenemos antecedentes por otros atracaos a bancos, nos quieren colgar este”. Así se defendían Javier T., de 57 años y natural de Covelo, y Miguel Ángel F., los dos detenidos este pasado miércoles por la Policía Nacional como presuntos autores del atraco a un banco en la calle Martínez Garrido el pasado 14 de abril.

Los agentes les atribuyen no solo el delito de robo con violencia, sino también el haber amenazado con bridas, que no llegaron a emplear, a varios trabajadores y un cliente que se encontraban en la sucursal bancaria en el momento de los hechos, y de la que lograrían llevarse más de 100.000 euros, según asegura la Policía.

Falta de pruebas

Los dos detenidos declararon a la salida de los juzgados su inocencia asegurando que no había pruebas contra ellos y que era precisamente su reincidencia en estos delitos lo que hizo sospechar a la policía de ellos. Esta explicación no la aportaron durante su comparecencia ante la magistrada de Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, al contestar solo a las preguntas de sus letrados relativas solo a su situación personal y sin ahondar en los hechos que se les atribuía. Por ello, y al no solicitar la Fiscalía su ingreso en prisión preventiva, la jueza dictó su puesta en libertad provisional con la medida de presentarse cada 15 días en los juzgados.

Numerosos antecedentes

Reconocen contar con numerosos antecedentes policiales que incluso le llevaron a pasar más de dos décadas entre rejas. “Yo ahora estoy trabajando en desbroces y ya no vivo en Vigo. La Policía vino a mi casa y la puso patas arriba, se llevaron unas zapatillas que dicen se usaron en el robo, pero si fuera así nunca las habría conservado, las tiraría”, cuenta Javier T., quien fue condenado en 2016 a cinco años de prisión por un juzgado penal de Vigo por varios asaltos a bancos, precisamente uno también en la calle Martínez Garrido.

Ambos aseguraban lo complicado que es reinsertarse en la sociedad una vez pasas de cierta edad saliendo de prisión. “Las ayudas son nulas, y yo estoy enfermo. Estoy con metadona”, lamentaba Miguel Ángel F.