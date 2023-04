Más dotación pública para Lavadores

Era conocida como la “Rusia chiquita” por la gran actividad sindical y los aires de progresismo que bullían en la parroquia al acoger a gran parte de la clase obrera que trabajaba en las principales fábricas de Vigo, así como a marineros, labriegos y ganaderos.Históricamente, su población estuvo conformada por agricultores, lo que a principios del siglo XX la llevó a convertirse en un bastión del movimiento agrario y de la lucha de los foros, y durante 104 años fue un ayundamiento independiente hasta que en 1941 acabó anexionándose a Vigo, si bienLavadores siempre ha mantenido una “idiosincrasia propia”, según afirman sus vecinos.

Tras el fin de la dictadura franquista, esta parroquia viguesa vio nacer a la Asociacion Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores en Pardavila y a mediados de los años 80 se trasladó a la finca Villa Galicia para poner en marcha una serie de actividades socioculturales con el objetivo de dinamizar la zona, al tiempo que representaban los intereses de los vecinos. Con casi medio siglo de actividad, a principios de este año la entidad se vio obligada a lanzar un SOS, ya que la inflación y el escaso número de socios estaban ahogando las cuentas de la asociación. Antonio Rodríguez es su presidente desde el año 2021 y su principal objetivo desde que asumió el mando ha sido recuperar el volumen de socios perdido, ya que tal y como afirma, “hai dous anos non chegabamos nin aos 250 socios que pagaban as cotas, agora estamos xa en 450 e o noso empeño é recuperar o maior número posible para que a asociación dispoña dunha situación económica estable, porque con case 50 anos de historia sería unha verdadeira mágoa que agora desaparecera”, por lo que hace un llamamiento a la población para que se implique con la entidad.

En cuanto a la actividad que desarrollan en la actualidad, Antonio Rodríguez cuenta que, además de diversos cursos de baile moderno, guitarra, cerámica, robótica o yoga, entre otros, retomaron recientemente la puesta en marcha de eventos en Barreiro, tales como el Mercado Medieval que fue un “auténtico éxito”, en palabras del presidente de la asociación, y también ponen en valor la colaboración con la Federación de Asociacións Veciñais de Vigo (Favec), “porque entendemos que o movemento veciñal ten que estar unido para conseguir as cousas, se non, é máis difícil”. Asimismo, otro de los puntos de actuación de la entidad es permanecer pendientes de las diferentes demandas y necesidades de la parroquia y, en este sentido, Antonio Rodríguez apunta que “non son poucas”.

Seguridad vial y servicios

La principal preocupación de los vecinos residentes en la parroquia de Lavadores es en la actualidad la seguridad vial en la Avenida Ramón Nieto, y es que tal y como señala Antonio Rodríguez, “a recta desa rúa é moi golosa para pisarlle ao acelerador, polo que levamos anos reclamando a instalación de redutores da velocidade. Nos últimos dez anos, facilmente houbo catro atropelos con mortos ou con consecuencias graves. O Concello e a Xunta bótanse a pelota o un ao outro e nós cremos que é urxente actuar canto antes, ao igual que noutros camiños e viais da parroquia nos que hai moita pendente e escasa visibilidade”.

Non temos biblioteca, os nosos veciños teñen que desprazarse ao Calvario, e tampouco temos instalacións deportivas

Otra de las preocupaciones para los vecinos de esta parroquia viguesa es la “falta de servizos públicos”. En este sentido, Antonio Rodríguez explica que “aínda que somos unhas das parroquias máis próximas ao centro e con maior volume de poboación, o certo é que botamos en falta máis dotación pública. Non temos biblioteca, os nosos veciños teñen que desprazarse ao Calvario, e tampouco temos instalacións deportivas, porque aínda que está o ximnasio Máis que Auga, ao final é unha iniciativa privada”. Además, el estado del río Lagares a su paso por Lavadores es otra de las cuestiones que denuncian los residentes en la zona, ya que según dice Antonio Rodríguez, “atópase nunha situación moi mala e hai verteduras continuas”.

O río Lagares atópase nunha situación moi mala e hai verteduras continuas

Por otra parte, el presidente de la Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores también destaca como una prioridad la puesta en marcha de un centro de día y mayor vivienda pública. Antonio Rodríguez asegura que “xa mantivemos algún contacto coa Xunta de Galicia para a apertura dun centro de día na parroquia, porque é algo moi demandado hoxe en día na sociedade, tendo en conta que cada vez temos unha poboación máis envellecida, co cal consideramos moi importante preparar os servizos necesarios para dar asistencia a estas persoas”.

Desde esta entidad de vecinos consideran importante que se ponga el foco en zonas más allá del centro de la ciudad, porque tal y como indica, “non todo son as Cíes e as praias, nós tamén temos recunchos interesantes que cunha aposta por eles poderían converterse en atractivos turísticos. Vigo é moito máis”. Así, a modo de ejemplo, Antonio Rodríguez hace referencia a los molinos en los que antiguamente la población preparaba la harina y afirma que “están en moi mal estado, pero se se fixera unha recuperación e se puxeran en valor, poderían ser un lugar interesante para visitar”. Para el portavoz de la asociación vecinal de Lavadores, “hai moito que mellorar, pero vivir aquí ten as vantaxes das zonas rurais e de estar preto da cidade”.