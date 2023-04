“Estaremos el tiempo que haga falta para que el ‘Mercan’ sea el mejor club de Galicia”

A punto de cumplir dos décadas como miembro del Club Mercantil, Sergio Pazos González ha decidido dar un paso adelante y “redirigir” el rumbo de una de las instituciones emblema de la ciudad. Su candidatura, que conforman también Francisco Yáñez, Javier Suárez, Roberto Rodríguez, Jorge Arias, Rafael Garea y Marcos González, ha tomado ya las riendas del club con el objetivo de dotarlo de más actividades.

–Se ha puesto al frente del Club Mercantil logrando un número notable de avales para poder presentar su candidatura, ¿por dónde pasa su primer cambio? ¿Qué le ha transmitido el socio en cuanto a las prioridades para el club?

–Queremos modernizar el club, básicamente. Tanto las instalaciones como también dotarlo de contenido. Creemos que el Mercantil se ha centrado hasta ahora solo en tenis y pádel, y pensamos que no es suficiente. El club tiene que tener mucho más contenido. El objetivo es ahora trabajar en nuevas escuelas, nuevas actividades... y que esto repercuta en que la gente pueda pasar mayor tiempo en el club. Solo con tenis y pádel un club tan grande como este no puede estar. Se necesitan más actividades y novedades donde la gente pueda ocupar su ocio, que ahora mismo había pocos.

–Semeja que estos cambios van enfocados en la atención a los más pequeños, a las familias; mantener a todo este público joven.

–No exactamente. Tenemos un arco de edad en el club que va desde los 0 a los 92 años, y aunque la base sean las familias y queramos apostar porque vengan nuevas bases, nuevos niños, y detrás vengan los padres, no nos queremos olvidar de los mayores. Y tenemos mucha gente mayor que también quieren tener sus actividades, su espacio. Necesitan ocupar su ocio y queremos darle opciones, no olvidarnos de ellos. Creemos que el arco de los 2.443 socios tengan todos algo que hacer.

–Apostar por nuevas disciplinas o actividades implica un coste. ¿Hay previsión de una subida en las cuotas a los socios?

–Lo estamos valorando pero no va a haber más subida, si la hay, que lo correspondiente a la subida del IPC. Tenemos que debatirlo mañana –por hoy– en la Junta, pero no podemos confirmarlo.

–¿Cómo se han encontrado la situación económica del club en esta primera toma de contacto?

–La situación no está saneada, tenemos una deuda que no se ha cancelado, y menos dinero en caja que el que había hace cinco años. Se han limitado las pérdidas anuales pero todavía hay pérdidas. Hay mucho que hacer y poco dinero en caja. Estamos replanteando todo, incluso tarifas pero lo último que queremos es sangrar a los socios. Lo que también queremos será bonificar a los accionistas; tenemos dos tipos de socios, los socios accionistas y los socios usuarios. Pues lo que queremos es bonificar al primero porque ahora tienen el mismo trato que un usuario que no ha pagado acción y creemos que hay que corregirlo de alguna manera.

–Después de tantos años de socio en el Mercantil, ¿qué le ha motivado para dar este paso al frente?

–Llevo 18 años en el club, lo he visto pasar una época muy mala, complicada, todas las juntas han afrontado muchos problemas y estaba viendo que hacía falta un cambio. Así que cuando dimitió esta última junta teníamos dudas de que alguien fuese a presentarse y coincidimos varios hablando d este tema. Decidimos que era el momento de echar una mano. Realmente fue por voluntad, queríamos ayudar al club, hacía falta una dirección y un cambio de rumbo. Lo hablamos con el ahora vicepresidente, secretario, vocales, tesorero... Y nos animamos, porque realmente estábamos preocupados de que no hubiese candidaturas y que el Mercantil quedase descabezado.

–Garantizar la viabilidad del club, en definitiva.

–La viabilidad y continuidad. Lo que no queríamos es que quedase descabezado. Al quedarse sin junta directiva podría haber un limbo y no sabríamos qué habría pasado. Generaría una incertidumbre que podría paralizar el club y no lo íbamos a permitir. Hemos pensado estar cuatro años pero si hace falta otro mandato más, otros cuatro años más, para redirigir el club lo haremos.

–Es un compromiso importante.

–Un compromiso y un cariño. Es que todo parte de ahí. El club lo hemos disfrutado desde hace mucho, yo 18 años pero un miembro de la junta directiva lleva desde que nació. Queremos revitalizarlo y convertirlo en uno de los mejores clubs de Galicia. Nos hemos comprometido, venimos con ganas de trabajar y de sacarlo adelante.