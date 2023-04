Las mejores cervezas artesanas ya se pueden saborear desde ayer en la carpa instalada en la explanada del Náutico, en el marco de una nueva edición de O Birraseto Fest. Hasta el próximo domingo, día 9 de abril, Vigo se convertirá en la capital de la cerveza y los asistentes a la cuarta edición de este evento podrán degustar más de 70 tipos de dicha bebida.

La inauguración de esta particular feria de la cerveza artesana tuvo lugar en la jornada de ayer con la apertura de la carpa, juegos populares en el recinto y el concierto del grupo El pelotón de los torpes. Las actividades continuarán este jueves desde las 12.00 horas con música de ambiente hasta las 21.00 horas, cuando será el turno del grupo Mala Herba, mientras que el viernes y el sábado actuarán The Liar Papers y Three Roosters, respectivamente.