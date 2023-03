Cuando la boca es el origen de un infarto o un parto prematuro

Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon, de boca o de próstata e, incluso, partos prematuros o bajo peso del niño al nacer. Son solo algunas de las enfermedades y problemas que están relacionados con la salud bucodental. El III Congreso Knotgroup, que se celebra el 27 de mayo en la ciudad, abordará los vínculos entre la Odontología y la Medicina y aspira a concienciar a la ciudadanía, los profesionales y las administraciones de la necesidad de que trabajen juntas para fomentar la prevención, “la medicina más eficaz y barata”.

Knotgroup es una asociación de 35 “clínicas de autor” –con un profesional de reconocida trayectoria profesional y personal al frente– españolas que nació en 2015. Cuatro años después decidieron crear un congreso bianual. El doctor Pedro Guitián es el presidente de esta tercera edición, que lleva el título de Los Orígenes. La cita ya cuenta con más de 200 inscritos para asistir de forma presencial y sus organizadores aspiran a a alcanzar los 400. Online, esperan congregar a muchos más. La pasada edición –íntegramente telemática por la pandemia– superaron los seis mil registros, con gran seguimiento en Sudamérica.

“La boca es la cavidad del cuerpo con más carga bacteriana de distintas especies”, destaca el doctor Guitián y explica que su piel es más fina y que, si se rompe el sellado de la encía por su inflamación, estos microorganismos pueden llegar al hueso y, de aquí, al torrente sanguíneo.

Por ello su estrecho vínculo con las enfermedades cardiovasculares. “La principal causa de cambio de válvula aórtica es una infección que viene de la boca, por razones de proximidad anatómica”, ejemplifica y también subraya que todas las personas que sufran un infarto y les coloquen un stent, deberían remitirse luego al odontólogo. También es “íntima” la relación con la diabetes, algo en lo que profundizará el 27 de mayo el endocrinólogo Alfonso López Alba. “El cóctel de colesterol, hipertensión, diabetes y enfermedad periodontal es mortal”, advierte. Guitián

En el ámbito oncológico, cuenta que además de tumores del tracto digestivo –de boca o de colon–, las enfermedades periodontales pueden contribuir a la aparición de cáncer de próstata. La inflamación podría alterar los niveles del antígeno prostático específico, según explica el doctor Guitián. También sostiene que en los problemas respiratorios que obligan a respirar por la boca a los niños –como cuando tienen vegetaciones– es importante la intervención del odontólogo para controlar su desarrollo craneoencefálico.

Uno de los periodos sensibles en la salud bucodental es el embarazo. Y no es que el feto consuma el calcio de la madre. Eso es un mito. La alteración que sufren las hormonas en este período allana el camino a las bacterias, lo que puede acabar en una inflamación de la placenta, con lo que le llega menos alimento al feto y hacer que tenga bajo peso o que el parto sea prematuro. En el congreso, estos temas serán abordados por el ginecólogo Roque Devesa Hermida.

Así es que no solo los odontólogos tienen cabida entre los ponentes. De hecho, la sesión inaugural correrá a cargo del genetista Ángel Carracedo. La hematóloga María Ferreiro hablará sobre la hemostasia y su manejo en Odontología y el médico Eugenio Velasco disertará sobre la atención dental de los pacientes mayores. Más de la mitad de los que superan los 50 años padecen una enfermedad periodontal.

Entre su público, los organizadores también esperan que no solo se encuentren odontólogos, higienistas y otros profeisonales vinculados a las clínicas dentales, sino médios de distintas especialidades: endrocinólogos, hematólogos, cardiólogos, ginecólogos... A Pedro Guitián le gustaría especialmente que tuviera buena acogida entre profesionales de Medicina de Familia. Knotgroup aboga por la colaboración para avanzar en la prevención. “La mitad de la población acude al dentista una vez año, somos el primer frente de atención preventiva”, defiende y cuenta que no hay mes que no detecten en la clínica una hipertensión. Proponen a la Administración articular un sistema de comunicación o conexión con centros de salud y especialistas.

Quieren volver “al origen”, en el que la Medicina y la Odontología iban de la mano. “Es la única especialidad médica que no cubre el sistema de salud y se ha producido una desconexión, una especie de divorcio que se ha hecho cada vez más patente”

El congreso tiene cuatro bloques que se desarrollarán al mismo tiempo y que también profundizarán en los avances tecnológicos, con la digitalización o la aplicación de Inteligencia Artificial.