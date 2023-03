La sensorización permite detectar fallos en el proceso de producción y evitar grandes pérdidas a las empresas. Pero también es vital determinar la fiabilidad de los datos recogidos. Marco Baleato, ingeniero-investigador junior del centro tecnológico Gradiant, acaba de ser premiado por un trabajo fin de máster desarrollado en la planta de Finsa en Ourense para mejorar la detección de anomalías en tiempo real durante la elaboración de tableros. Se centró en el sensor de humedad y sus resultados suponen avances tanto para la fabricación como para la digitalización de las instalaciones.

Graduado en Física, realizó el máster en Big Data y Tecnologías de Análisis Masivos de la USC. Y aceptó el “reto” de hacer un trabajo final en la compañía maderera sobre anomalías que ha sido reconocido por la multinacional DXC Technology. “É un tema bastante complexo. De feito, fixen unha revisión do estado da arte e no ámbito industrial hai moi poucas investigacións. Están máis enfocadas ao sector bancario e as redes sociais. Tamén polas dificultades de publicar resultados industriais”, comenta.

El sensor de humedad es uno de los más importantes en la línea de producción, ya que cuando los tableros no cumplen las condiciones adecuadas tienen que ser desechados con las consiguientes pérdidas económicas.

“Nunha pranta hai miles de sensores e o que fixemos foi analizar tamén todos os que había ao redor deste para ser capaces de determinar, a partir das súas medidas, se o dato de humidade indicado era correcto ou anómalo. Fixemos un traballo de análise para acotar aqueles que estaban asociados coa humidade nese punto do proceso e chegamos a reducilos a uns vinte. Foi moi complexo”, explica Baleato.

Uno de los factores que puede dar lugar a anomalías tiene que ver con el color del tablero: “O sensor de humidade está basado en espectroscopía, é dicir, manda un sinal ao producto e este devólvelle outro. Pero a cor inflúe moito e o negro non vai devolver nada, pasa coma co calor, absórbeo”.

“Nun traballo fin de máster non da tempo de chegar a algo aplicable pola empresa. Pero si a unha aproximación de como hai que intentar detectar as anomalías para confiar máis en toda a sensórica da factoría. E eu creo que quedaron contentos”, destaca Baleato sobre un trabajo que defendió en julio del año pasado.

Diferentes técnicas de analítica avanzada

El investigador puso a punto diferentes modelos con diferentes técnicas de analítica avanzada para detectar la fiabilidad de las posibles anomalías. “Están feitos para enviarlles os históricos da factoría e que determinen se ese conxunto é de verdade anómalo ou non cunha determinada fiabilidade”, añade.

Durante el trabajo, Baleato estuvo tutorizado por David Mera, profesor e investigador del CiTIUS de la USC, y por Pablo Lombao, ingeniero de datos en Finsa. Además agradece la colaboración de Rafael Rodríguez e Iván Conde, ambos profesionales de la planta de la compañía en el polígono ourensano de San Cibrao das Viñas.

El premio de DXC Technology, especializada en consultoría y servicios de tecnología de la información y con una plantilla de más de 120 profesionales en la sede de Santiago, le será entregado el próximo 13 de abril, durante la celebración de la fiesta anual de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la USC.

Desde su incorporación a Gradiant en agosto, Baleato, natural de Val do Dubra, ha podido seguir vinculado al ámbito del Big Data y la Inteligencia Artificial. “Traballo na área de Sistemas Intelixentes, en concreto, na liña de procesado de linguaxe natural. E fago cousas relacionadas cos asistentes virtuais ou chatbots e coas recomendacións. O ambiente é moi bo, hai moi boa xente e estou contento e aprendendo”, resume.