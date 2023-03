El fotógrafo Antonio Gutiérrez Pereira (Vigo, 1970) ha ganado el segundo premio de la trigésimo primera edición del prestigioso concurso Caminos de Hierro.

Para esta convocatoria se recibieron 2.260 imágenes -898 individuales y 159 series- de un total de 1.057 autores de 62 países, lo que prueba, según la organización, el éxito de un certamen centrado en el mundo ferroviario.

En su reunión del pasado enero, el comité de Caminos de Hierro preseleccionó 171 obras de las cuales 59 resultaron finalistas. De estas últimas, el jurado decidió el siguiente palmarés: primero premio para Eduardo Rivas Muñoz por "Love on the way"; segundo premio para Antonio Gutiérrez Pereira por "Donde habla mi memoria"; y el tercer premio, al "Autor Joven" para Jahid Alam Apu por "The parallel jouney".

Los accésit fueron para Hadijanto Budiman por "Who owns the fish"; Levent Ates, "Sunflower"; Juan Carlos Alamo Alamo, "Señalistas"; y Diego Pedra Benzal, "Andén". La Mención Especial del Jurado por el 175 aniversario del Ferrocarril recayó en "Vías", Blanca Barroso González.

La entrega de premios se celebró ayer en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid. Un acto que incluyó la inauguración de la primera exposición de las imágenes, en la misma sede de la Fundación Ferrocarriles Españoles.

Las 59 obras finalistas se podrán apreciar en breve en una exposición itinerante que recorrerá las principales estaciones de tren de España. Una iniciativa realizada en colaboración con Adif que tiene como objetivo potenciar las instalaciones ferroviarias como "espacios de encuentro, cultura y difusión de valores".