La Semana Santa de Vigo tiene en Zamora un gran espejo en el que mirarse. Tanto es así que el comienzo de los festejos de esta celebración cristiana es el acto del pregón de la Semana Santa Zamorana, que este año corre a cargo del arquitecto Francisco Somoza Rodríguez-Escudero.

Sanabrés “de pura cepa”, como él mismo se define, reconoce que fue inicialmente el trabajo y posteriores su mujer el que lo ligaron de forma ya irrompible a la semana santa. “Donde yo nací no había mucha tradición pero a raíz de tener que desplazarme a Zamora debido a proyectos de arquitectura empecé a descubrirla y me permitió también conocer a Ana mi mujer, que sí tenía un gran arraigo con la Semana Santa. Y claramente se me pegó”, recuerda el arquitecto.

Recogiendo el testigo de personalidades como el empresario Pedro Regojo o el director de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, Luis Fernando García Martín, para Somoza, la Semana Santa va mucho más allá de la devoción, y prefiere decantarse por la palabra transformación para definirla. “Zamora simboliza un escenario casi perfecto para estas procesiones; sus calles y arquitectura reproducen un espíritu medieval que entre silencio y fuego enmarca estas fechas con tanta solera. La simbiosis que se produce entre ciudad y devoción es única. En las procesiones pueden llegar a acudir hasta 10.000 personas, y ya no hablemos de las tallas e imágenes. Merece muchísimo la pena”, reconoce el arquitecto natural de Puebla de Sanabria.

Su vínculo a Vigo, donde ayer ofreció a decenas de asistentes su pregón entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se fraguó hace años. Amigo “de siempre” de figuras tan representativas del arte como Laxeiro o Francisco Leiro le han proporcionado esta relación con la ciudad. “No puedo decir que Vigo me es ajeno porque siempre me he sentido acogido muy bien por estas personas. Son figuras importantes que me han permitido relacionarme con la ciudad”, cuenta el pregonero.

En su discurso, pronunciado en el auditorio de Afundación, hizo un recorrido por los días que componen la Semana Santa, tanto desde el punto de vista devoto como el de la arquitectura, su gran pasión, así como la transformación de los espacios, la música y el transitar de los pasos. “Para los zamoranos es una tradición fundamental y un orgullo para mi divulgar este sentimiento generando así un vínculo entre ambas ciudades”, aseveró el arquitecto Francisco Somoza Rodríguez-Escudero.

El acto contó con la presencia de, entre otras personalidades, del alcalde Abel Caballero y del obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza.