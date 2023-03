El norte de Portugal busca terrenos vacíos ante el lleno de sus polígonos industriales

En Viana do Castelo, a una hora escasa por carretera del centro de Vigo, están radicadas compañías de la talla de BorgWarner, la viguesa Aludec, Valeo, Howa Tramico, Eurostyle Systems, Bontaz o Steep Plastique. La Cámara (ejecutivo local) que preside ahora Luís Nobre ha logrado conformar un polo de automoción de entidad propia, espoleado por la estrategia low cost administrativa –no se pagan tasas urbanísticas ni de transmisiones y el precio del suelo está bonificado– y laboral. Le ha ido muy bien. Los parques empresariales de Lanheses y Neiva funcionan a pleno rendimiento, y tienen en marcha una nueva área industrial (Alvarães Norte) de 25 hectáreas. Pero en Viana do Castelo temen morir de éxito. “Cada semana, el concello registra una nueva manifestación de interés”, ilustró Nobre durante un evento convocado por la Fundación Mestre Casais, en el que reivindicó centrar las inversiones públicas “donde realmente sean necesarias”.

Para este líder municipal la prioridad está clara: “recalificación y construcción de nuevos parques industriales”. No hay sitio disponible, como comparten también desde cámaras como la de Vila Real, Guimarães o Vila Nova de Famalicão. Solo en Viana do Castelo se necesitan 240.000 metros cuadrados para atender a las demandas urgentes de terreno; más de treinta campos de fútbol para ya. La alfombra roja de incentivos –el plan de bienvenida municipal cosechó 355 millones en inversiones en la última década– está lista. “La financiación debe dirigirse a la recalificación de terrenos”, repitió Nobre.La escasez de suelo industrial disponible no ha podido paliarse ni siquiera con polígonos de promoción privada, como del Fulão de Vila Nova de Cerveira, donde operan firmas como Central Lomera Portuguesa (de las gallegas Atunlo y Marfrío), Cupa, Brunswick Marine, Gestamp, Kaleido, Vanguard Marine o Grupo Antolín.

Son casos de éxito que se están “escapando” de Guimarães, a juicio del concejal Bruno Fernandes. “No está dando una respuesta completa en cuanto a la disponibilidad de áreas de recepción de negocios”, lamentó en declaraciones al portal Mais Guimarães. “Si queremos instalar una multinacional o una empresa local que necesita tres o cuatro hectáreas en un parque industrial, disponibles por hoy, no las tenemos”. Guimarães es es uno de los tres concellos que conforma el denominado Quadrilátero Urbano, para conformar una macroárea de polígonos en alianza con Braga, Barcelos y Famalicão. El propio ministro de Economía, António Costa Silva, ha dado a esta iniciativa el carácter de prioridad nacional. Pero, ahora mismo, el cartel de lleno cuelga por todas partes.

Terminal de ferrocarril

En Famalicão, precisamente, el gobierno municipal acaba de cerrar la compra de tres parcelas para ampliar la terminal ferroviaria que completará las vías logísticas de tres polígonos distintos (Esmeriz, Lousado y Cabeçudos). Es una inversión que permitirá a este municipio disponer de la mayor terminal ferroviaria de mercancías de toda la Península, con 220.000 metros cuadrados y capacidad para 11.000 contenedores. En el área de Vigo, la Autoridad Portuaria acaba de lanzar la licitación del apartadero de ferrocarril de la Plisan, donde también se distribuirán contenedores –las operadoras han diagnosticado un déficit de espacios en Guixar de más de 30.000 metros cuadrados– pero en mucha menor escala. Este espacio logístico contará con más de 23.000 metros cuadrados para contenedores, como avanzó FARO esta semana.

Esta agitación económica de toda la región norte de Portugal se nota en los boletines mensuales del Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). En enero, las ofertas de empleo recibidas por esta entidad pública se incrementaron un 43% en comparación con diciembre, hasta rozar las 3.500 vacantes. En el norte luso es donde se concentran, de hecho, la mayoría de las ofertas registradas, por encima de las computadas en toda la región centro y en el área de Lisboa.

Claves destacadas

1 Más de 350 millones “cosechados”

En plan de incentivos de Viana do Castelo ha redundado en una inversión de 355 millones de euros desde el año 2013

2 Más de 30 campos de fútbol “para ya”

El gobierno local cifra en 240.000 los metros cuadrados que necesita solo para dar cabida a inversiones ya comprometidas.