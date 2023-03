Comida “fría e escasa”, “pouca proteína”, “peixe irrecoñecible”, “mal ratio de coidadores e alumnos”... Estas son algunas de las quejas que desde Foanpas han trasladado sobre los comedores escolares de gestión indirecta de la Xunta, esto es, en los colegios que no disponen de cocina propio y es una empresa de cátering la que se encarga de servir los menús al alumnado, casi 2.700 en Vigo.

Por todo ello, han planteado la posibilidad de presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento gallego para que, ante la próxima licitación del servicio, se modifique el decreto de los comedores escolares para que estos ganen calidad.

Todo ello implicaría una reunión desde Foanpas, que es la encargada de gestionar el comedor de casi una treintena de centros de Vigo y también alguno de Redondela, con la Consellería, máxima que todavía no solo no se ha producido sino que, insisten, ha sido rechazada en varias ocasiones. “Déronos a calada por resposta”, lamenta Iria Salvande, presidenta de la Federación olívica. Señala que las quejas de las familias son “constantes” por la “baixa calidade” de los menús que se sirven en los centros con comedor de gestión indirecta. “Gustaríanos poder aportar a nosas ideas, porque hai cousas que non teñen sentido. Hai centros con cociña que non se lle da uso e os nenos teñen que comer dun cátering que cociña a máis de 100 kilómetros. O mesmo pasa cos ratios entre monitores e comensales, non pode ser que haxa un monitor para 30 rapaces”, amplía Salvande.