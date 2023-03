Radiólogos, oncólogos médicos y radioterápicos y ginecólogos, otros doctores con pocos sustitutos

La falta de profesionales de Medicina de Familia y de Pediatría en centros de salud es el principal problema del sistema sanitario en Atención Primaria. Sin embargo, hay otras especialidades en las que la escasa disponibilidad de profesionales también podría poner la asistencia en algún apuro. Según los datos de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidade, hay pocos profesionales disponibles para contratar en las bolsas de los servicios de Radiodiagnóstico, Radioterapia Oncológica, Obstetricia y Ginecología y Medicina Interna.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) explica que solo en Medicina de Familia “hay problemas para encontrar gente”. En el resto de las especialidades citadas el problema es que “no abundan”. Destaca que esto no supone dificultades en vacaciones, que se pueden planificar con tiempo, pero sí si se producen varias bajas a la vez.

Radiodiagnóstico

El Servicio de Radiodiagnóstico es uno de los que está teniendo más problemas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Las dificultades para cubrir bajas es algo “recurrente”, según explica su jefa de servicio en funciones, la doctora Milagros Otero. De hecho, cuenta que en la actualidad mantienen desviadas pruebas ecográficas al no poder cubrir todas las bajas que tienen.

En la actualidad solo tienen una plaza vacante y no lleva más que un mes. Sin embargo, tienen otras tres profesionales con baja de maternidad para las que no han encontrado profesionales sustitutos. Dos de ellas llevan desde el mes de septiembre en esa situación. Y uno de estos tres casos se va a prolongar en el tiempo con la petición de una excedencia. Así es que, en la actualidad, les faltan cuatro radiólogos en el día a día. Y “no hay con quien cubrir”, lamenta la doctora, que no le ve fácil solución.

“Nuestra formación es de una década. Va a tardar años en normalizarse”, señala. El servicio vigués ya ha aumentado en una las plazas de médicos internos residentes (MIR) que se especializan allí. Este año es el último en el que terminan tres y, para el próximo, ya serán cuatro. Finalizan en mayo y la doctora Otero confía en que se queden y su incorporación ayude a paliar esta carestía de profesionales.

Estuvieron pero. En diciembre de 2019 y en septiembre de 2020 tuvieron que recurrir al Hospital Vithas Vigo para derivar tanto ecografías como escáneres –tomografías computerizadas, TAC–.

Radioterapia Oncológica

El jefe del de Radioterapia Oncológica, el doctor Víctor Muñoz, considera que en su servicio han tenido “mucha suerte” y, por el momento, no les ha faltado gente cuando la han necesitado. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) lanzaba la semana pasada la voz de alarma en este asunto y reclamaba la formación de más médicos especialistas para una disciplina en la que no hay profesionales en paro. “Se va a jubilar mucha gente en poco tiempo en España y parece que vamos a tener un problema”, señala el doctor Muñoz, que cuenta que en su plantilla hay dos cercanos a la edad de jubilación.

Oncología médica

En el Servicio de Oncología del Chuvi, para cubrir una baja, se han quedado con el último de la lista de los oncólogos disponibles para sustituciones. Como no pueden ajustar su actividad a los periodos vacacionales –el cáncer no espera–, son de las pocas especialidades que cubren las vacaciones. Hasta ahora, su jefe, el doctor Joaquín Casal, lo han conseguido. Sin embargo, la falta de oncólogos fue uno de los motivos –entre otros– por los que se aplazó la creación de una nueva unidad hace algún tiempo.

Como son una especialidad joven, Oncología del Chuvi no tendrá problemas con las jubilaciones a corto plazo. “Solo tenemos a tres profesionales de más de 55 años”, señala el doctor Casal. Lo que sí les crea dificultades es el aumento de la actividad con, entre otras cosas, el envejecimiento de la población. Les gustaría contar con, al menos, un refuerzo de dos nuevas plazas en plantilla.

Sin embargo, Casal sostiene que para poder disponer de más especialistas en Oncología, la Consellería de Sanidade puede sacar más plazas de MIR. Cuenta que, en la actualidad, se están formando cuatro por año en los hospitales de toda la comunidad, mientras que hay el doble de plazas autorizadas por el Ministerio de Sanidad.

Ginecología

Ginecología y Obstetricia es otra de las cinco especialidades en las que no abundan los sustitutos. Hace cuatro año, con alrededor de un 20% de la plantilla de baja, la situación del servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro saltó a los medios por el aumento de las demoras en consultas y cirugías no urgentes ni oncológicas al no encontrar profesionales para poder mantener los niveles de actividad habituales.

Medicina Interna

Los problemas para la cobertura de las vacantes en Medicina Interna en Galicia estallaron el verano pasado, pero en otras áreas sanitarias. Principalmente, en hospitales comarcales.