Todas las hojas de la camelia ‘quieren’ a Vigo

No hace falta deshojar una camelia para saber que quiere a Vigo. Y es que como si de una especie autóctona se tratase, esta flor ha sabido hacerse un hueco en los jardines y parques del área y también de las Rías Baixas prácticamente en su totalidad. Ayer, el Auditorio Mar de Vigo acogió la exposición-concurso internacional de la camelia reuniendo en 115 metros cuadrados de bancales un centenar de variantes de los diferentes ejemplares de camelia, desde la Japónica roja, a la blanca, pasando por la Reticulata o las Híbridas.

Así, en un certamen organizado por el Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vilagarcía, se repartieron un total de 19 premios entre los cultivadores, muchos de ellos particulares y vecinos con gran amor por esta planta, que presentaron a concurso sus mejores ejemplares.

Durante este pasado fin de semana pudieron verse variantes como la E.G.Waterhouse, Hakuro-Nishiki Black Magic, Nitidissima, Nuccio’s Pearl, Fragant pink, Magali, Extravaganza, Williams Debbie, Maroon and gold, Hawaii, Grape soda, Snow drop, Flava... entre otras muchas que dejaron ayer su sello en forma de aroma en el hall del auditorio vigués. También se repartieron premios a la “Mejor presentación artística” así como otros premios especiales.

Época del año

A lo largo de su historia, y tras casi sesenta ediciones, este concurso sigue siendo un punto de referencia para personas cultivadoras y aficionadas que acuden todos los años a participar o únicamente a observar las últimas novedades cultivadas en las tierras gallegas. La elección de las fechas de celebración tampoco es casualidad y responde a la época del año en la que el cultivo de la camelia se encuentra en su momento álgido.

El alcalde Abel Caballero, que ha participado ayer de esta entrega de premios, valoró no solo el trabajo de cada uno de los cultivadores galardonados, sino el mimo con el que trabajan la camelia en su conjunto. “Vosotros dedicáis una parte de vuestra vida a la atención a la camelia, ensalzarla y criarla”, explicó el regidor, con especial mención a Aquilino, uno de los premiados. “Tiene su floristería junto delante de donde vivió mi mujer toda su vida y forma parte de mi barrio y también me siento parte de este premio, porque somos los del barrio. Y esto es extensivo a todas las ciudades y municipios en los que viváis”, matizó Caballero.

Atraer más público

Las felicitaciones se sucedieron entre los premiados y el propio alcalde incidió en la idea de que esta exposición se hiciera de forma anual, “porque queremos tanto a la camelia que la honraríamos cada año”, pero poder compartirlo con otros concellos “también es un buen sistema”. “Llevamos 58 años con este certamen y ya estamos en aquello que hace mucho llamábamos el futuro. Pero aún nos queda, queda que cuando hagamos estas exposiciones no estemos 100 personas, estemos más porque la camelia es capaz de atender la atención de todo el mundo. Y esa es nuestra función. Al igual que en Guns N’ Roses, me gustaría que hubiera docenas de miles de personas. Para la próxima no cabremos aquí, tendremos que ir a Balaídos”, bromeó, pero con verdadera intención, el alcalde de Vigo.