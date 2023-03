Apuesto doble contra sencillo que no imagináis las películas que han tenido a Vigo como lugar de rodaje. ¿Treinta, cuarenta, quizás 50? Pues no, tenemos 120 entre largos y cortometrajes, series, documentales y videoclips censados en la Vigo Films Office, organismo que promociona la ciudad como escenario de rodaje de producciones audiovisuales. Hablo con Amaia Mauleón y me sopla que las cifras se refieren a un siglo, desde 1923, cuando el cine todavía era mudo y la ciudad olívica se estrenó como escenario de película con Maruxa, una obra dirigida por Henry Vorins, melodrama rural con Sárdoma por medio. La última aquí rodada en 2022 fue Un hombre de acción, dirigida por Ruiz Caldera, que convierte Vigo en París. Es de suponer que, al menos en videoclips, haya más rodados en Vigo no detectados por esta oficina, como El origen de la sed, videoclip del periodista y cantautor vigués Javier González Méndez, recién introducido. Interesante lo que me contó Amaia de la historia del cine en Vigo, donde la segunda película que consta rodada es, en 1925, Carmiña, flor de Galicia, otro melodrama costumbrista pero del italiano Rino Lupo . Tras la Guerra Civil, el empresario vigués Cesáreo González puso a Vigo en el mapa cinematográfico: todas sus producciones comenzaban con un fotograma de la ría y bandera de Vigo.

“Das boot” y la ciudad olívica La de Vigo era una referencia protagonista de la gran película Das Boot (El submarino), que vimos anteayer por La 2 otra vez, como puerto de acogida a los alemanes en la II Guerra Mundial, como así fue. Sin embargo, los de la Film Office de Vigo no pueden incluir esta cinta en su archivo porque se hizo trampa: se rodó en el puerto francés de La Rochelle. Marta y Pili, cosas de espalda Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo y candidata del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad fue intervenida quirúrgicamente este martes en el hospital Álvaro Cunqueiro de una dolencia en la espalda, de la que se recupera con rapidez. Pues en la misma planta debe estar Pilar González Troncoso porque por la espalda está allí. ¿No recordáis a aquella activa mujer que abrió en los 80 el 7-4, un pub referencial de esos años entre otras cosas por su música? Luego participaría en la gestión de La Donna e mobile y el Universal, abriría el restaurante Bella Tiple y la cervecería. coctelería Tournasol. A “Pili 7-4” la operó de una artrodexis lumbar el experto neocirujano Cesáreo Conde y al día siguiente ya andaba cancaneando por la planta. Increíbles los avances de la medicina. ¡Marta y Pili for ever!