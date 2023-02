El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 8 de Vigo, en funciones de guardia, decretó la libertad provisional para el agente de la Policía Local detenido por supuestas amenazas y quebrantar la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a una joven que, en noviembre del año pasado, lo denunció por la comisión de un presunto delito de agresión sexual. En medio de este procedimiento, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, la jueza le impuso una orden de alejamiento y comunicación de la víctima que el policía se habría saltado, llegando incluso a amenazarla simulando una pistola con la mano, tal y como explicó la mujer denunciante a FARO.

Juicio rápido

Por los hechos por los que pasó hoy a disposición se ha señalado un juicio rápido previsto para el 26 de abril, a las 10.30 horas, en el Juzgado de lo Penal 3. La Fiscalía pide para él nueve meses de cárcel por las amenazas; un año y medio por el delito de obstrucción a la justicia; y 18 meses de multa por el quebrantamiento. La acusación particular se ha adherido a esta solicitud de dos años y tres meses de prisión.

Retirada de arma

La medida cautelar que previsiblemente quebrantó ya le fue comunicada al juzgado de Instrucción 3 por si la magistrada considerase que debe agravar la medida. A mayores, al agente le fue retirada su arma y desde la Policía Local se le derivó a un puesto fuera de patrullas y sin contacto directo con los ciudadanos.

Violada y drogada

Según la declaración de la víctima y su madre, los hechos se remontan al mes de noviembre. La joven, de 18 años y el agente son vecinos y conocidos por ambas familias. Tal y como precisó la joven, el hombre se ofreció una noche a recogerla cuando se encontraba en un local de ocio para llevarla a su casa a lo que la chica accedió.

Lesiones

Aseguró que, tras ser drogada, se despertó en medio de un monte con el hombre con los pantalones bajados. “Me violó y me mandó varios mensajes para decirme que no se me ocurriera contar nada”, cuenta la chica, que debido a las lesiones producidas tuvo que ir al hospital. “Yo tenía miedo y no quería denunciar, pero en el hospital iniciaron el protocolo por violación y avisaron al juzgado”, cuenta. “Mi hija desde entonces ya no sale sola, siempre tienen miedo; me la está matando en vida”, sentencia su madre.