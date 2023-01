Ayer se celebró en su memoria una misa en María Auxiliadora, coincidiendo con una fecha de su cumpleaños que ya no pudo celebrar. Hablo del empresario vigués Enrique Cambón, fallecido el pasado 4 de enero, cuya marcha no puede pasar sin que le recordemos en unas líneas aunque él no fuera partidario por su discreción de memoria suya alguna. Cambón, nacido en 1935, nos dejó con 88 años y una vida al parecer plena jalonada por algún trago muy amargo como la muerte de su mujer (encantadora mujer), Elvira Fernández Tapias, en 2020. Los que no lo conocíamos como amigo lo recordamos como activo comerciante con sus tiendas Cambón en Palma, Constitución, Oliva, Elduayen... y también en Santiago de Compostela. Para sus amigos –ellos lo dicen– fue persona bondadosa, generosa y amical, y sus trabajadores coinciden en su buen talante como empresario. Su incansable afición al deporte fue otra de sus características a lo largo de su vid, fuera gimnasia, el remo o el pádel, correr o andar en bicicleta. Fue uno de los que contribuyeron con su dinamismo comercial al crecimiento del Vigo contemporáneo desde aquellos años iniciales del desarrollismo en que hubo que aprenderlo todo y, como afirma un abogado amigo suyo, dejó un hueco irremplazable.

Manolo González: el libro definitivo sobre el cineasta Gil ¡Pero la vida sigue y hay que seguir contándola! Apuntad en vuestra memoria o agenda los que gocéis con la historia de Vigo, en este caso por cinematográficas razones. Mañana, viernes, a las 19.30, en La Casa del Libro yo no me perdería este encuentro. El historiador Manolo González, profesor, agitador del audiovisual –desde el videoarte de los 80 al actual Novo Cinema Galego–, polifacético y entusiasta, acaba de publicar el libro definitivo sobre el vigués de adopción José Gil (1870-1937) tras décadas de investigación en la vida y obra del fotógrafo y cineasta, inventor desconocido, verdadero precursor del cine gallego. Bajo el título Nos días encantados de agosto publica en Galaxia una biografía fascinante, erudita al tiempo que atractiva, con el telón de fondo histórico sobre el que recomponer la vida de Gil, poner en valor la mirada artística de este “iconauta” que nació en Rubiós (As Neves) y murió en Vigo, que descansa en Pereiró y que filmó Galicia “todos los agostos entre 1910-1934”. En la mesa estarán acompañándole tres directores nuestros: Miguel Romero, que firmó un documental sobre la vida de Gil, Xisela Franco e Ignacio Vilar.