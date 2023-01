Aunque finalmente este fin de semana no será el último en el que se podrá disfrutar de las luces y atracciones, la Navidad de Vigo contará con una importante “traca final” de programación cultural y de ocio durante los próximos días. Después del concierto de la finalista de Got Talent, la gallega Martina López, actuara este miércoles en la Porta do Sol combinando voz y lenguaje de signos, el Concello intensificara entre hoy el domingo los actos alrededor de Reyes.

Hoy será el turno para la banda de Os Ventos de Matamá, que actuará en la Igrexa de Coruxo a las 11.45 horas, aunque la jornada más intensa será mañana. A las 12.30 horas actuará la Banda de Música de Candeán en el pequeño palco estrenado en Porta do Sol el pasado 6 de diciembre; iniciándose a las once los talleres infantiles y la actuación de otra banda en Praza da Independencia. Por la tarde, la misma plaza acogerá un “Roscón de Guinness” con el que el Concello tratará de batir un récord particular de tamaño y comensales a las 17.30 horas. Ya a las siete de la tarde, medio millar de cantantes de corales se reunirán de nuevo en el “kilómetro cero” vigués en una imagen que promete ser histórica.