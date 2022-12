El tirón de las luces de Navidad va de récord en récord. Según las cifras aportadas por el alcalde, Abel Caballero, el pasado lunes, fecha en la que se colapsó el tráfico durante horas en los accesos a la ciudad y las principales arterias del casco urbano, entraron en la urbe unos 53.000 vehículos, principalmente, por la tarde. Nunca antes se había llegado a esta cifra. La más próxima se registró el pasado 17 de diciembre: en torno a 52.000. El festivo en Portugal y una gran parte de las comunidades autónomas españolas, las compras y devoluciones, el alumbrado, las vacaciones y el cese de la lluvia compusieron la ecuación para que Vigo se llenase como nunca.

Caballero sacó pecho de la “extraordinaria Navidad” que vive Vigo una vez limitadas las restricciones de la pandemia del COVID, capaz de batir “todos los récords imaginables”, con una ocupación hotelera de domingo a lunes del 95% y los pisos turísticos “llenos”. “La afluencia a la ciudad fue inmensa de nuevo y pusimos en marcha el plan de movilidad. Hoy [por ayer], también lo haremos –se registró tráfico intenso de nuevo–. El aparcamiento disuasorio de Samil se llenó prácticamente”, indicó el regidor antes de recomendar esta vía o ir a pie para llegar al centro en lugar de optar por el coche. “Desde Samil, salen autobuses cada 17 minutos. Si es preciso, reforzamos el servicio”, apostilló.

Demandas de la Favec y oposición

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), María Pérez, considera “escandaloso” que se formen colas kilométricas en la ciudad –el trayecto de la Praza América a Teis, en algunos casos, se demoró hasta más de una hora y media–. Cree que es fruto de un plan de tráfico “desastroso” que no se dio a conocer con suficiente antelación. “Los vecinos están severamente perjudicados. El alcalde nos tiene que escuchar. Si no pueden entrar a sus casas o salir de ellas, algo falla”, apunta. Pérez ve con preocupación que las congestiones de tráfico ya no solo afectan al centro, sino también al resto del casco urbano. “No puede repetirse lo del lunes. El Concello debe tomar medidas”, anota antes de instar al gobierno local a que mejore el plan de tráfico, aumente las frecuencias del Vitrasa y establezca más parkings disuasorios.

Mismas peticiones hace la candidata del PP a la Alcaldía, Marta Fernández-Tapias, que critica la “nefasta gestión” del Concello y demanda, además, operativos policiales especiales. Marea lamenta la falta de previsión del gobierno local. El BNG destaca el riesgo en materia de seguridad: “Ambulancias, dotaciones de Policía o vehículos de emergencia no pueden avanzar en medio de retenciones kilométricas”.