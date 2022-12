“No solo nos gusta la música clásica, escucho a Britney Spears, Aitana y Ana Mena”

Su virtuosismo la convirtió en la ganadora de la tercera edición de “Prodigios” en 2021 y ayer se proclamó vencedora ex aequo en su modalidad, junto a la granadina Inés Dupont, del Concurso de Cuerda “Cidade de Vigo”, donde ya triunfó hace unos años. Ya sin las características coletas a las que Boris Izaguirre atribuyó en broma parte del triunfo – “Hay que actualizarse”, bromea ella–, Sofía pudo disfrutar de las luces de Vigo antes de la gana final que se celebrará hoy en el Conservatorio Superior. “Esta noche voy sí o sí a verlas. Vamos a hacer un poco de turismo”, celebraba poco después de bajar del escenario.

–¿Qué te atrae del certamen vigués?, ¿hay buen ambiente entre los participantes?

–Es muy profesional y sí hay muy bien ambiente. Y además viene mucha gente que conozco, porque en España la música es como un pañuelo, y se pasa muy bien.

–¿Cómo ha sido este último año desde que ganaste el concurso de televisión “Prodigios”?

–Me han invitado a muchísimos conciertos, y he montado bastante repertorio. Ha sido todo muy bonito porque he vivido nuevas experiencias como tocar en el Auditorio Nacional de Madrid o en el Teatro Real. Estoy muy feliz.

–¿Te ponen nerviosa esos grandes escenarios o los disfrutas?

–Sobre todo, estoy muy emocionada porque son ocasiones especiales que me encantan. Pero también un poco nerviosa, porque para un artista siempre tiene que haber nervios. Hay que estar alerta, además de disfrutar. Este año me he centrado más en conciertos y el que viene lo haré en concursos y montar nuevos repertorios

–¿Por qué los concursos son importantes en vuestra carrera?

–Sobre todo, porque son como retos personales.

–A pesar de ser tan jóvenes os esforzáis y estudiáis mucho. ¿Os compensa?

–Claro. Hay que estudiar y trabajar muchísimo, y estar muy concentrado para que luego vengan resultados. Hay mucho sacrificio detrás y no solo por nuestra parte, sino también de nuestros padres, que nos traen y nos llevan a los sitios. Siempre tienes un equipo detrás, mi madre y mi profesor Savva Fatkulin me acompañan a todos los conciertos y concursos.

–La semana que viene cumples 13 años.

–Sí, el 17. Y como autorregalo me voy a ir a Nueva York. Estoy muy contenta (risas).

–¿A qué edad y por qué empezaste a tocar el violín?

–A los 6 años. Mi hermano también es violinista y desde que era un bebé prácticamente le escuchaba tocar e iba a sus conciertos. Y como es mi hermano mayor supongo que siempre he querido seguir su ejemplo, además de que cuando lo escuchaba me encantaba. Así que mis padres me veían tan contenta que decidieron apuntarme a clase y ¡pues aquí estoy!

–¿Y él sigue tocando?

–Sí, aunque ahora lo ha dejado un poco de lado porque está estudiando Actuación con el Teatro Nacional de Londres.

–Toda una familia de artistas.

–Claro, claro (risas).

–En el concurso “Prodigios” interpretaste piezas clásicas y otras más contemporáneas como una versión rock de la BSO de “El fantasma de la ópera”.

–Me considero una música versátil porque me encanta tanto tocar música clásica como rock. Es divertido. Lo importante es que sea buena. Como Queen. Estoy esperando la ocasión para interpretar una de sus canciones. Tiene que haber un equilibrio. Todo lo clásico es la base del arte y de la música, pero vivimos en el siglo XXI y también tenemos que conocer la música de hoy en día.

–¿Y a ti qué te gusta de la música actual?

–Casi cualquier tipo de música, pero me gusta muchísimo el pop y escucho, sobre todo, a Britney Spears (risas). Está muy de moda el reguetón, que hay que conocerlo, obviamente, por lo que he dicho antes. Pero a mí me gustan Aitana y Ana Mena. Hay mucha gente que piensa que solo nos gusta la música clásica. ¡Noo! También nos gustan otras cosas.

–¿Y cómo compatibilizas tu carrera musical con los estudios?

–Estudio a distancia en una plataforma virtual y es muy fácil para mí organizarme, porque le dedico dos horas y el resto al violín.

–Tienes claro que es tu futuro.

–Clarísimo.

–Tu cuenta de Facebook permite seguir tu carrera casi al día, ¿te gustan las redes sociales?

–Están muy bien porque nos acercan a la gente. Los que tocamos música clásica no solemos tener mucho público porque la mayoría de la gente todavía no entiende por qué es bonita, nadie se lo explica. Por eso es importante acercarse a ellos. Y también nos permiten que los músicos nos vayamos conociendo.