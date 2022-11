“Mamá, ¿por qué está toda esta gente aquí?”. “Porque hay chicos que no entienden que las chicas pueden ser libres, hacer lo que quieran, pero no te preocupes porque yo voy a ayudarte para que tú no tengas problema”. Son las palabras de una madre que caminaba al lado de la cabecera de la manifestación convocada por Feminismo Unitario de Vigo con motivo del 25 de noviembre, justo en el momento en el que se iniciaba la marcha desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz.

Vigo salió ayer a la calle para alzar la voz por las que ya no la tienen y reivindicar que “non son mortas, son asasinadas” y gritar que “nin unha menos, vivas nos queremos”, en una manifestación que congregó a poco más de un millar de personas, una manifestación que claramente se vio mermada por el Black Friday y el atractivo de las luces de Navidad. Cánticos o pancartas con mensajes como “que os segredos familiares deixen de encubrir os abusos”, “ningunha muller nace para puta” o “luchar hoy para no verte morir mañana” contrastaron con la la impasibilidad de los clientes de las cafeterías o de los comercios del centro de la ciudad. Una vez que la marcha llegó al cruce de la calle Colón con Policarpo Sanz y García Barbón, una portavoz de la plataforma Feminismo Unitario de Vigo procedió a la lectura de un manifiesto que este año visibilizó todas esas violencias contra las mujeres que la sociedad tiende a “normalizar” ya desde la infancia, insistiendo en que “debemos sinalar e interpelar aos suxeitos que exercen estas violencias, os homes, para que cesen nesas conductas, para que tomen consciencia dos seus privilexios e actitudes machistas”. Precisamente, con el objetivo de poner el foco en los agresores y no en las víctimas, las participantes señalaron con contundencia: “Antonio, cando ridiculizas á túa muller, a infravaloras e fas que dubide de si mesma, iso tamén é violencia”, “Señoría, cando lle preguntas a unha vítima de violencia sexual como ía vestida e se opuxo resistencia, estás culpabilizando e revictimizando a muller. Iso tamén é violencia”, “doutor Hernández, cando programas cesáreas innecesarias, practicas episotomías que non eran precisas e non respectas as decisións sobre o parto das mulleres, estás infantilizándoas e exercendo violencia obstétrica”. El acto concluyó con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas por sus agresores a lo largo del último año en España y también exigiendo “Xustiza para Déborah”, mostrando todos los y las asistentes su total apoyo a su familia tras un proceso “tan longo sen unha investigación rigorosa”. Otro año divididas Por segundo año consecutivo y al igual que sucedió el pasado 8 de marzo, diversos colectivos se desmarcaron de la manifestación antes de su llegada a la calle Colón para proceder a la lectura a un manifiesto alternativo frente al MARCO. El denominado bloque abolicionista, que fue secundado por medio centenar de personas, puso el foco en las mujeres víctimas de la prostitución, así como en la explotación reproductiva de las mujeres y los vientres de alquiler, la pornografía y la “educación que perpetúa os roles de xénero”. Vigo se tiñe de negro para sensibilizar y prevenir la violencia de género La ciudad contó ayer con varios actos institucionales con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y entre ellos destacó el celebrado en el Auditorio Mar de Vigo por el Concello, que este año reunió a 1.300 estudiantes de 24 centros educativos en el marco del programa “Enlaza Vigo contra a violencia de xénero”. Por otra parte, Espazo central del Museo MARCO se tiñó ayer de negro en el acto conmemorativo organizado por la Diputación. La escultura de Francisco Leiro que simboliza a una mujer fue cubierta con una gran tela de color negro por las creadoras de la acción “Canon Circular,” Iria Sobrado, Ana Gesto y Helena Salgueiro, en una impactante performance de la iniciativa “Mulleres en Acción. Violencia Zero” que una vez más buscó “mobilizar conciencias a través da arte”, según explicó la presidenta provincial, Carmela Silva. En las calles y los colegios A lo largo de la jornada fueron diversos los actos de reivindicación por toda la ciudad. La cooperativa A Morada llevó a cabo una acción artística y reivindicativa ante su local en Vigo ( en la Rúa Enrique X. Macías) donde colocaron unos maniquíes sobre los que las personas que lo deseasen podían colocar papeles con mensajes contando experiencias de violencias machistas. 14 Estos papeles cubrían las figuras como una segunda piel en representación de "las cicatrices que dejan las violencias cotidianas muchas veces invisibilizadas que sufrimos las mujeres". También en el CEIP Sárdoma-Moledo quisieron visibilizar la lucha contra la violencia machista a través de un acto en el que tanto profesores como alumnos colocaron zapatos de mujer pintados de violeta con plantas en su interior.