Un ingeniero de la Universidad de Vigo diseña una planta fotovoltaica flotante para Zamáns

Los estudios sobre tecnología fotovoltaica flotante apenas suman una década en todo el mundo y los primeros proyectos piloto se han llevado a cabo en China y Japón, donde ya están en marcha grandes complejos, pero también en países europeos y en EE UU. Javier Nogueira Vidal, ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, ha diseñado una planta para el embalse de Zamáns que estaría conectada a la red a través de una línea subterránea y le suministraría 1.650 MWh al año.

El estudio, que también incluye un completo análisis económico, constituye su trabajo fin de máster (TFM), que estuvo dirigido por los profesores Camilo Carrillo y Eloy Díaz, y fue recientemente premiado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vigo en la modalidad de investigación.

PRESA DE ZAMÁNS Centro de transformación Estación inversora Plataforma flotante PRESA DE ZAMÁNS Centro de transformación Estación inversora Plataforma flotante PRESA DE ZAMÁNS Centro de transformación Estación inversora Plataforma flotante

Frente a otras soluciones renovables, las plantas fotovoltaicas flotantes ofrecen como principal ventaja un mejor rendimiento, ya que la proximidad del agua embalsada mantiene los paneles solares refrigerados y limpios durante más tiempo. Y además evita su evaporación.

En el caso de embalses utilizados para el abastecimiento de agua como el de Zamáns, la instalación permitiría un aprovechamiento de su superficie hasta ahora inédito y apenas ocuparía un 4,88%, por lo que el impacto paisajístico no sería muy notable.

El diseño de Javier Nogueira, que incluye casi 2.600 módulos fotovoltaicos, 648 soportes de inclinación y más de 3.600 flotadores, tuvo en cuenta, entre otros parámetros, la irradiación solar sobre la presa viguesa en los diferentes meses del año, la temperatura, las precipitaciones o las variaciones del nivel del agua, así como los posibles efectos sobre la fauna y la vegetación.

El acceso a la planta se establece a través del dique del embalse y de una nueva pasarela de aluminio inclinada. Y toda la instalación estaría anclada al fondo de la presa mediante 16 cadenas de alta resistencia y ocho bloques de hormigón.

“A plataforma sería móvil, para adaptarse ás variacións na ocupación durante o verán e o inverno, que nun embalse pequeno como o de Zamáns nótanse moito. E deseñei uns amortiguadores para absorber esas alteracións na tensión das cadeas”, explica el autor, que cursó el grado de Ingeniería Eléctrica y el máster en Ingeniería Industrial.

El trabajo también incluye el centro de transformación y el de seccionamiento en parcelas anexas, así como la línea subterránea de evacuación eléctrica, que tendría una longitud de 480 metros.

El presupuesto de ejecución de todo el proyecto sería de 869.332 euros y la planta tendría una vida útil de 30 años. Durante ese tiempo, el complejo suministraría a la red eléctrica casi 43.000 MWh y evitaría emitir a la atmósfera más de 9.000 toneladas de CO2.

Según las estimaciones realizadas por Javier Nogueira, los beneficios económicos al final de su vida útil serían de 1,3 millones de euros. Un resultado que evidencia el “buen equilibrio” técnico, económico y ambiental de este tipo de tecnología y la convierte en una “gran alternativa” renovable para ayudar a la transición energética.

A día de hoy, la mayor planta fotovoltaica flotante del mundo se encuentra en China, en una antigua mina de carbón. Su potencia es de 70 MW y está formada por 13 islas que ocupan una superficie total de 140 hectáreas. Y en Europa, el complejo más grande está en la localidad francesa de Piolenc, con una superficie de 17 hectáreas y una capacidad de generación de 17 MW.

Solución muy interesante para la industria vitivinícola

“En España non coñezo ningunha planta en funcionamento a día de hoxe. Pero este tipo de instalacións son moi interesantes para encoros particulares dalgunhas industrias como a vitivinícola. As grandes extensións de viñedos contan con embalses para recoller a auga da chuvia que despois utilizan para regar. E neses casos son unha solución moi axeitada. Supoñen un aforro, ao evitar que esa agua se evapore, e ademais o impacto paisaxístico non existe”, subraya Nogueira.

En el caso de las presas utilizadas para la generación eléctrica o el abastecimiento de agua, suelen estar provistas de líneas eléctricas de conexión con subestaciones próximas, lo que facilita la evacuación de la energía generada.

“Cando buscaba temas para o meu TFM tiña claro que quería facer algo innovador e o sector enerxético apaixóname. Utilicei unhas tablas e un programa para calcular a irradiación solar, polo que habería que facer un pequeno estudo con datos reais para comprobar que os resultados no se afastan moito do orzamentado. Pero o proxecto podería executarse perfectamente”, asegura el ingeniero, que actualmente trabaja en UFD, la compañía distribuidora del grupo Naturgy.

“Tamén estaría encantado de que o meu proxecto servise de orientación para calquera persoa que queira continuar investigando sobre esta tecnoloxía ou facer un estudio de viabilidade”, añade.