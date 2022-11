Ciencia diluye en una reunión de tres horas el foro que prometió a Vigo a cambio del IEO

Un encuentro de 10 a 14 horas, con discursos de inauguración y una pausa para el café de por medio. Es en lo que se materializará la primera Mesa de la Ciencia Pesquera, con la que el Gobierno tratará de resarcir a Vigo tras su negativa a trasladar de Madrid la sede central del Instituto Nacional de Oceanografía (IEO) y tras haber asignado a otros puntos de España las tres áreas de investigación (pesquerías, medio marino y acuicultura) de esta institución, obviando las aspiraciones del ecosistema socioeconómico y científico de la ciudad olívica. Una reunión finalmente convocada para el 1 de diciembre, según pudo saber este periódico, y que tendrá como escenario el Auditorio Mar de Vigo. Con muchas aspiraciones y poco tiempo para cumplirlas. De acuerdo a la ministra de Ciencia, Diana Morant, esta mesa “supondrá una experiencia pionera de transferencia de conocimiento y busca que la ciencia y el sector productivo trabajen conjuntamente por el bienestar y el progreso de la ciudadanía”. Sin tener en cuenta la liturgia institucional y ese descanso para el café, los asistentes solo tendrán tres horas para convertir la cita en esa “experiencia pionera”.

Esta Mesa de la Ciencia Pesquera arrancará a las 10 horas, como consta en la agenda remitida a los invitados, y reservará 30 minutos para la intervención de autoridades. Además del alcalde de Vigo, Abel Caballero, figuran la propia Morant y el titular de Pesca, Luis Planas. A partir de ahí, y tras 15 minutos para el acto de constitución, se realizará una “presentación de herramientas para la aplicación de la ciencia a la política pesquera”. A priori, el nexo entre las actividades de investigación y la gestión de los recursos pesqueros, iba a ser el núcleo de este evento. No obstante, a este apartado se le ha reservado otra media hora de duración. Tras el receso (11.15 a 11:45 horas) se celebrará una mesa redonda, de la que no han trascendido los contenidos a abordar. La Mesa rematará con una comida.

Entre los invitados no figura, por ejemplo, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que representa los intereses de más de 130 empresas armadoras y cerca de 170 buques asociados, amén de cinco asociaciones pesqueras y tres organizaciones de productores. Fuentes próximas a la entidad que preside Javier Touza han explicado que la invitación se ha cursado a los consejos consultivos por parte del Ministerio de Ciencia, que es el encargado de la organización, y que el departamento que dirige Planas no ha intervenido en su diseño. Tampoco está invitada la Xunta, como apuntaron a FARO desde la Consellería do Mar. “Enviaron un correo indicando que tendrá lugar la Mesa, pero no como invitación y no fue remitido ni al presidente [por Alfonso Rueda] ni a la conselleira [Rosa Quintana]”. El 1 de diciembre es un jueves, día de la semana en que el Ejecutivo gallego celebra sus consellos semanales. Las mismas fuentes adelantaron que remitirán una carta a Madrid para mostrar su malestar al respecto.

“Reunirá a representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, la comunidad científica y la sociedad con el objetivo de poner el conocimiento y la ciencia a disposición de la industria pesquera”, aseguraba el ministerio en un comunicado oficial la pasada primavera en relación a este encuentro, con periodicidad anual.