Madrid replantea ahora la Mesa de Ciencia Pesquera y diseña un foro de gran formato

La Mesa de la Ciencia Pesquera se anunció, por parte del Gobierno central, después de que la asignación de las áreas de investigación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) se repartiesen por toda España –Santander, Mazarrón y Madrid– obviando las aspiraciones de Vigo. Así que el sector pesquero y las comunidades científica y socioeconómica presuponían un evento de calado, con base permanente en la ciudad, como compensación a aquel reparto. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, lo proclamó como una “experiencia pionera de transferencia de conocimiento” y con relevancia internacional. En realidad, como desveló FARO, la Mesa de la Ciencia Pesquera que estaba sobre la mesa, fijada para el 28 de octubre, iba a ser solo una cita de cuatro horas de duración.

Fue anulada el mismo día en que este periódico lo sacó a la luz. Los planes han cambiado ahora radicalmente: el evento tendrá categoría de gran formato y se celebrará, con la asistencia de la ministra, en el Auditorio Mar de Vigo. ¿Fecha? Viernes, 2 de diciembre. El recinto ha quedado reservado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En primera instancia, fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia atribuyeron la anulación de la mesa del día 28 a una “cuestión de agenda”, aunque incidieron en que el formato sería el mismo. Es decir, un encuentro breve (10.00-14.00 horas) con la presumible asistencia de científicos de rango internacional. Pero nadie tenía noticias de esta convocatoria: no lo sabían en la Consellería do Mar, ni el Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) o la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). Esa misma semana, la propia Morant daba otra explicación, distinta a la expuesta desde la Delegación. Lo hacía en Vigo, en la ceremonia de puesta de quilla del oceanográfico del IEO Odón de Buen. “Uno de los objetivos de la Mesa, precisamente, era dar información y trasladar las resoluciones de la Comisión Europea. Y, como no estamos de acuerdo y vamos a recurrirla, vamos a posponer la Mesa hasta tener un poco más de información”.

Se refería al veto comunitario a la pesca de fondo, cuyo recurso todavía no se ha presentado (el plazo expira el 19 de noviembre). La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, incidió este martes en Burela que está “muy avanzado”, aunque no rematado. En cualquier caso, la Mesa de la Ciencia Pesquera está ya en marcha, si bien no figura de momento en las agendas del CSIC o del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que había sido el encargado de organizar el intento frustrado del 28 de octubre. Si se cumple la hoja de ruta prometida por el Gobierno central, en palabras de Morant, “reunirá a representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, la comunidad científica y la sociedad con el objetivo de poner el conocimiento y la ciencia a disposición de la industria pesquera”.