Denuncian varios días de espera en Urgencias para ingresar en Psiquiatría

A la presión asistencial registrada en las últimas semanas en el Hospital Álvaro Cunqueiro debido al elevado volumen de casos derivados de infecciones respiratorias y los primeros de gripe, se ha sumado en los últimos días la del área de hospitalización psiquiátrica que, según confirmaron ayer fuentes de la Gerencia, se encuentra “al máximo de su capacidad”.

El 100% de ocupación en el servicio ha provocado esperas en las Urgencias de hasta varias jornadas para pacientes que requerían ingreso, una situación que fue denunciada por los propios afectados y sus familiares, que afirmaron tener que esperar “hasta tres días en el pasillo o en los boxes”. Una de las personas afectadas relataba que “mi hija está diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y permaneció dos días en un pasillo sin vigilancia por falta de camas y los profesionales tan solo pasaban a llevarle la medicación y la comida”, a lo que añadió que “ella podía entrar y salir cuando quisiera, mi pregunta es que si pasa algo, ¿quién es el responsable?”. Asimismo, indicó que “lo que sucede con la salud mental en la sanidad es terrible, o te puedes permitir un privado o si no no te hacen el seguimiento adecuado, te cambian al psicólogo cada vez...”. Precisamente, una viguesa de 82 años denunció ayer desesperada que en el centro de salud del Nicolás Peña le dan una cita con fecha de 2024. Emma Blanco Carracedo explicó que le ha fallecido su marido y lanzó un grito de socorro: “No tengo medios, no puedo esperar dos años para esta consulta de la psicóloga, la necesito ya”.

Urgencias Pediátricas

La presión asistencial tampoco remite en el servicio de Urgencias Pediátricas que este pasado fin de semana volvió a vivir otro episodio de sobrecarga con 420 atenciones y los profesionales denunciaron que “unos 40 se acabaron marchando a casa sin atender por las largas esperas”, si bien puntualizaron que eran casos “más leves”.

Desde el servicio denunciaron esperas de hasta seis horas en los casos menos graves y que “ahora estamos viendo niños que requieren un mayor número de pruebas y mayor número de ingresos”. Una vez más, volvieron a reclamar más gente en plantilla, ya que denuncian que “seguir así es inviable” y critican que los refuerzos se realizan con sanitarios “poco experimentados” y no con personal fijo.