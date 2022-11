La Ciudad de la Justicia ya celebra juicios: “Esto es laberíntico, parece el Cunqueiro”

Pese a la majestuosidad de la Ciudad de la Justicia, la impresión es que los espacios de trabajo son más pequeños que en la sede de la calle Lalín. La sala de vistas asignada a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la número 11 de la primera planta, es más reducida que la que tenían hasta ahora en la antigua sede. Tanto en la zona del estrado como en la general, donde hay 14 asientos destinados al público. Ya digitalizada y con pantallas para grabación y videoconferencias, una de las novedades es que el funcionario auxiliar que asiste en estos procesos cuenta con un puesto específico ya habilitado. Uno de los laterales de la estancia está acristalado y da contra un pasillo interior.

“Es el primer día y hay que acostumbrarse, los fallos que puedan ir surgiendo se irán viendo con el uso; los equipos informáticos funcionaron bien en este primer juicio”, valoraba ayer el magistrado del juzgado Contencioso número 1 que celebró las vistas que estrenaron el complejo. En todo caso, señalaba, “es inevitable echar de menos el otro edificio”, dijo en referencia a la calle Lalín, donde llevaba ejerciendo desde hacía más de dos décadas. Lo “laberíntico” de los pasillos de la nueva sede, describe, le recuerdan al Hospital Álvaro Cunqueiro. Como anécdota, en este primer juicio ya ha surgido la necesidad de avisar para reparaciones de última hora: una de las luminarias de la sala de vistas estaba parcialmente desprendida.

Las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia se concentran en dos plantas, en la primera y en la tercera. Un abogado que ayer asistió como público al primer juicio celebrado afirmaba que la impresión es que los pasillos son “demasiados estrechos”. “Cuando haya varios juzgados celebrando a la vez y se concentren aquí abogados, procuradores, testigos, etcétera, los espacios y los bancos serán insuficientes”, opina. Otra cuestión que ya se ha visto también en las propias oficinas de los juzgados ya trasladados es que la amplitud y el hecho de que muchos espacios sean totalmente abiertos genera “demasiado eco”.

Desde el 24 de octubre que arrancó la mudanza hasta finales de este año se trasladarán un total de 20 juzgados. Los 19 restantes, junto a la Audiencia, la Fiscalía, el Imelga y el resto de los servicios, irán entre los meses de enero y abril de 2023. Durante el traslado la actividad judicial se desarrollará tanto en la calle Lalín como en la Ciudad de la Justicia de Pizarro.

Los abogados deberán presentar su carné profesional para acceder al edificio

Poco a poco, a medida que se vayan trasladando juzgados, el gran edificio de Pizarro irá adquiriendo vida. Por el momento, la mayoría de tribunales se encuentran todavía en la calle Lalín, por lo que la actividad que se está realizando en la Ciudad de la Justicia aún es muy reducida. Tras los juicios de ayer, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 celebrará el otro fijado para esta semana en la vieja sede –se trata de un procedimiento complejo contra el Sergas en el que ya había muchos peritos médicos convocados y se decidió no cambiar las citaciones– y a partir del 9 de noviembre ya los tiene todos señalados en la nueva sede. El número 2 de esta especializad empezará a hacerlo el día 10. Y avanzadas las semanas, cuando se muden un mayor número de tribunales, la actividad será cada vez mayor hasta que en abril, si se cumple el cronograma, los dos antiguos edificios queden ya vacíos. Una de las novedades en lo relativo al acceso a la Ciudad de la Justicia es que, al menos durante estos primeros meses, los abogados deberán identificarse en la entrada con su carné profesional, una medida que, según las fuentes consultadas, se extenderá también a los procuradores. “Es una medida de control, entendemos que porque el edificio aún no está abierto en su totalidad; no sabemos como quedará en el futuro”, señalaba ayer la decana de los abogados, Lourdes Carballo. En la web de esta entidad se publicó la circular que hace mención a esta norma.