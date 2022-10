Tras la triple escala de este jueves que convirtió la jornada en la más multitudinaria de la temporada hoy no ha parado el trabajo en la Estación Marítima del puerto de Vigo donde sobre las once de la mañana atracó el gigantesco Anthem of the Seas (Himno de los Mares en español).

El coloso llegó a Vigo con una nueva expedición de cerca de cuatro mil pasajeros británicos y más de mil tripulantes, que tras embarcar en Southampton van camino de Canarias y Madeira en un itinerario de 12 noches en el que al regreso a Inglaterra también tocan en Lisboa. Un (triple) desembarco colosal Este viaje significará la despedida del Anthem de aguas europeas por este año, ya que al finalizarlo se desplazará a Nueva York desde donde operará durante la temporada de otoño e invierno con una programación de cruceros semanales a islas del Caribe. La próxima primavera el gran buque de Royal Caribbean regresará a Europa, teniendo señaladas un total de seis escalas en Vigo, la primera el 6 de junio. La frenética actividad de los últimos días se da un respiro hasta el próximo miércoles, día en el que se espera el Ventura.