El embajador británico en España, Hugh Elliott, visitó esta semana las instalaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro, acompañado por el Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puentes, y la gerente de Galaria y presidenta del Clúster de Salud de Galicia, Rocío Mosquera.

Desde el Sergas destacaron que este encuentro no solo “afianza as relacións bilaterais entre as entidades sanitarias galegas e británicas, senón que tamén serve para visibilizar o traballo que se está desenvolvendo dende o Servizo Galego de Saúde en proxectos pioneiros no campo da sostibilidade integral”.

En este sentido, la Gerencia del área viguesa puso en valor el “compromiso medioambiental” del Álvaro Cunqueiro haciendo alusión a reconocimientos obtenidos como la certificación internacional BREEAM, que mide el grado de sostenibilidad ambiental de las infraestructuras, o la concesión del Premio Internacional al Mejor Proyecto Sanitario del Futuro, otorgado por la Academia Internacional de Diseño y Salud, en Kuala Lumpur.