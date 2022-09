La jueza mantiene en prisión a los presun autores de la violación grupal a una chica

Los hechos relatados por la denunciante así como las pruebas que la Policía Nacional ha ido recabando en las últimas jornadas fueron motivo suficiente para que la magistrada del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo –órgano que se encontraba de guardia en el momento en el que habrían sucedido los hechos– mantuviese la medida de prisión provisional para los tres jóvenes detenidos por la supuesta violación grupal a una chica de 18 años por la gravedad de los hechos denunciados y las altas penas a las que se podrían ver expuestos en de cara a un futuro juicio. Los varones están siendo investigados por sendos delitos de agresión sexual y revelación de secretos, al apuntar la víctima, que los presuntos agresores llegaron a grabarla con un teléfono.

Pase a disposición judicial

A primera hora de la mañana de ayer, el furgón de la Guardia Civil trasladaba del penal de A Lama a los juzgados de Vigo a los tres jóvenes, de origen dominicano, para su paso a disposición judicial. Al tratarse de una vista de ratificación o no de esta medida privativa de libertad acordado por otro juzgado de guardia, los tres investigados no tuvieron que prestar declaración. De igual modo, los denunciados siempre han mantenido que las relaciones sexuales con la chica fueron consentidas. A las puertas de los juzgados también se encontraban familiares de los jóvenes, quienes defendieron su inocencia, y afirmando que no conocían de nada a la supuesta víctima.

Sumisión química

La investigación prosigue con el análisis y volcado de los teléfonos móviles de los autores de esta presunta violación grupal, para confirmar que el supuesto ataque fue grabado. También se le han recogido muestras de sangre y orina a la víctima para buscar posibles tóxicos. Y es que no se descarta que pudiese ser víctima de sumisión química, ya que la joven aseguró que, tras beber de un vaso que le dieron, empezó a encontrarse mal y a marearse hasta que finalmente se quedó dormida durante varias horas.

Hechos

La presunta agresión sexual ocurrió el pasado 4 de septiembre, en la madrugada del sábado al domingo. La joven, que tiene 18 años, y los ahora investigados se habían conocido esa misma noche en un pub de la zona de Areal. En un momento dado, ella y dos amigas los acompañaron al piso de Travesía de Vigo donde residían dos de ellos. Esas amigas, que ya declararon ante la Policía Nacional en calidad de testigos, se fueron antes de que ocurrieran los hechos. Al parecer, la víctima se fue a una de las habitaciones con uno de los chicos para mantener con éste relaciones sexuales que en ese momento inicial eran consentidas, pero después por sorpresa irrumpieron en el dormitorio los otros dos jóvenes, produciéndose la presunta agresión sexual grupal que ahora es objeto de investigación judicial.

Voz de alerta

Fue al despertarse cuando la joven telefoneó a la Policía para dar la alerta. Eran sobre las siete de la mañana. Cuando llegaron los agentes, ella los esperaba en el portal del edificio, donde realizó un primer relato de lo sucedido –después prestó una segunda declaración ya en comisaría y en días posteriores lo hizo en el juzgado–, tras lo cual fue inmediatamente trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue examinada por un forense.

Otras investigaciones

Esta investigación no es un caso aislado. Y es que hace tan solo dos días, un joven de 22 años también ingresó en prisión provisional por la supuesta agresión sexual a una menor de 13 años. Detenido y víctima mantenían, al parecer, una relación sentimental, si bien la niña no alcanzaba la edad mínima de consentimiento sexual, que se sitúa en los 16 años. El veinteañero se acogió entonces a su derecho a no declarar, si bien la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión, medida que finalmente fue acordada por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo.