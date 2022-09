Más de 500 luces y altavoces para que Muse arrase en el césped de Balaídos

Empezando con Will of the people (nombre que recibe su última gira) y acabando con Knights of Cydonia. Así se espera que arrase Muse en el césped de Balaídos. Con muchas llamas al inicio, una máscara gigante e incluso algún instrumento destrozado, lo harán bajo 473 focos de gran potencia (150.000 W) y 96 altavoces que sonarán a todo volumen (40.000 W). El trío de Devon, y a sus espaldas un equipo conformado por cuatro decenas de personas, conquistará la ciudad a golpe de rock inmortal en una velada histórica a la que asistirán acreditados un centenar de medios. Más de 100 periodistas que ubicarán a Vigo como punto de referencia musical en el mundo.

A la venta otras 2.000 entradas para el concierto de Muse en Vigo La banda británica que vio la luz hace 28 años en Teignmouth actuará desde los cielos, en un escenario de 22 metros de alto y 60 de ancho, para hacer tronar el infierno. Matt Bellamy (voz y guitarra), Christopher Wolstenholme (bajo y coros) y Dominic Howard (batería) dispondrán además de una plataforma de dos metros en la que darán lo mejor de su espectáculo: un show de verdadera pirotecnia acústica que hará volar por los aires a un público que espera con ansia su llegada desde hace meses. Sobre las tablas que todavía están colocando los 450 trabajadores que convierten el campo del Celta en anfiteatro, apoyados por 16 camiones empleados para transportar el material, se espera que suenen con muchísima fuerza Interlude; Hysteria; Psycho; Pressure; Won’t stand down; Stockholm Syndrome; The gallery; Compliance; Thought contagion; Time is running out; Nishe; o Madness. En total, unas 21 canciones, el número que Muse lleva repitiendo a lo largo de sus últimas intervenciones por España y el resto de los países europeos. En este sentido, cabe destacar que el escenario sobre el que tocará la banda se trata de las mismas instalaciones que ya utilizaron grupos importantes a nivel mundial como Rolling Stones, Metallica, Guns N’ Roses o Red Hot Chili Peppers. Los Muse que verá Vigo En base a sus actuaciones anteriores también se prevé una entrada apoteósica, en la que predominarán las llamas y las máscaras que lleva empleando el trío de Devon a lo largo de las pasadas semanas, en algunos festivales como el Mad Cool de Madrid. Para hacer brillar a la banda británica –entre más de 500 altavoces y luces– cerca de 80 personas (técnicos de sonido, luces, pirotecnia, backline, riggers, escenógrafos, electricistas y conductores) acompañarán en silencio a unos músicos que no se callarán ni un segundo. Así las cosas, el concierto de Muse comenzará a las 22.15 horas, alternando teloneros vigueses e ingleses. Tras los olívicos The Killer Barbies (20.00) llegará el turno de Years&Years (21.00) y acto seguido arrancará el que muchos conciben ya como el concierto del año. Si se mantiene la tendencia de citas anteriores, en el Estadio Abanca Balaídos también sonarán Supermassive black hole; Plug in baby; Behold, the glove; Uprising; Prelude; Starlight Bis; y Kill or be killed. Muse inicia la transformación de Balaídos En su conjunto, se espera que acudan unos 17.000 asistentes, después de que salieran este martes otras 2.000 entradas a la venta para poder disfrutar de este evento que organiza la Xunta de Galicia dentro de la programación del Xacobeo. Como parte de las actuaciones organizadas por el Ejecutivo gallego también han tenido lugar otros grandes conciertos como el de C. Tangana (23 de agosto en el Puerto de Vigo) y Rufus Wainwright (el 2 de julio en Afundación). Asimismo, se celebraron dos ciclos (Xacobeo Vigo y Xacobeo Importa) y dos festivales (Latitudes y Música Urbana). En lo que respecta al área metropolitana, tuvieron lugar los eventos musicales de Morat (Mos), Taburete (Porriño), M-Clan (Redondela), Xoel López (Tui), Beret (A Guarda), Dani Fernández (Soutomaior), Roi Casal (Cangas), Tanxugueiras (Mos y Oia) y Andrés Suárez (Baiona). El de Muse, tras una serie de conciertos organizados también por el Concello y que tuvieron al auditorio al aire libre de Castrelos como anfitrión (entre ellos Lola Índigo, Hombres G, Raphael o Dani Martín), será el broche de oro a uno de los veranos más rítmicos de Vigo. Una de las tres citas de la banda en España La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias visitó ayer Balaídos para conocer de primera mano cómo avanza el proceso de montaje de las instalaciones. “Esta será unha das tres únicas datas que ten reservadas Muse en España e estou segura de que sen ningunha dúbida vai a ser o mellor concerto do verán en Galicia”, destacó sobre la esperada cita musical. “Estamos ante unha montaxe de primeiro nivel, o escenario é o máis grande que se instalará en Galicia, é único e estará á altura, como non podía ser doutra forma, do que será o regreso a Balaídos dos grandes concertos”, aseguró asimismo la también presidenta del PP en Vigo.