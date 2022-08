La concesionaria del Cunqueiro aspira subir su canon en 10 millones por el alza de la inflación

Lo destaca de forma meridiana en su informe anual: “El devenir [de la empresa] está marcado por la evolución de los índices de precios al consumo”. El dedo de quien apunta pertenece a la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo, encargada de la construcción, dotación y mantenimiento del Álvaro Cunqueiro. Y señala a la inflación porque le va mucho dinero en ello. En virtud del contrato firmado en 2011 con el Sergas, la concesionaria se encargaría de redactar el proyecto técnico, construir el hospital Cunqueiro, dotarlo de material y mantenerlo, a cambio de un canon anual por las obras, la concesión de los servicios no clínicos –de todo el Chuvi– y extras como la cafetería o el aparcamiento. Se fijó, en aquel momento, un canon de 56,33 millones de euros hasta fin de la concesión (2035). Pero con truco, porque sería “actualizable en base a índices de precios al consumo”, garantizándose así una revalorización sobre una infraestructura ya construida y en pleno funcionamiento. Teniendo en cuenta que estas tarifas no se han “actualizado” –indica la concesionaria– desde 2018, y con una previsión optimista de IPC del 8,5% anual para este año en curso, la empresa aspira a ingresar un extra de en torno a 10 millones de euros.

En concreto, el acuerdo entre ambas partes establece que ese ajuste del canon será correspondiente al 85% del IPC, y se cogerá el más bajo entre el indicador a nivel estatal y el de Galicia. Por ejemplo, si la estimación de Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros, una de las principales instituciones de análisis) se cumple y la inflación cierra este año en el 8,5%, la concesionaria del Cunqueiro podría reclamar una actualización del canon holgadamente superior al 7%. Solo esta actualización permitiría a la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo facturar al Sergas un extra de 4,4 millones de euros. A los que habría que sumar, claro, las actualización por IPC de los últimos cuatro años. Es preciso tener en cuenta que la actual espiral inflacionista no se limita a este 2022, porque ya el pasado ejercicio se cerró con un avance en los precios desconocido en dos décadas (6,5%).

Es cierto, asimismo, que la empresa no establece un plazo en el cual prevé reclamar estos importes, que fijarían el nuevo canon por encima de los 70 millones de euros anuales (devengó 60,8 millones en 2021). Y hay un segundo truco. Son muchos los servicios que presta esta compañía, entre los que el de lavandería, seguridad, desinfección, mantenimiento general o suministros y gestión energética. Y no todos están sujetos del mismo modo a esa revalorización por el IPC. Lo explicita de la siguiente forma: “Por excepción, el 35% de la TAS (tarifas anuales de cada servicio) correspondiente al servicio de suministros y gestión energética se actualizará aplicando el índice de referencia de los precios de la energía”, con lo que su revisión será mucho más cara. Es fácil advertirlo: la evolución anual de los productos energéticos supera el 41%, cuatro veces más que el incremento de los alimentos no elaborados. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los socios

El mapa accionarial de esta compañía cambió sustancialmente después de la salida de la banca del capital, así como de Acciona. A cierre de la fecha de elaboración de sus cuentas anuales, el accionista con mayor porción del capital era la mercantil Infra Invest Iberia SAU, constituida hace año y medio en la calle Serrano de Madrid. Es propiedad exclusiva de Meridiam Investments, un fondo francés con más de 18.000 millones de euros en activos bajo gestión. Su especialidad son los servicios como los que presta el Cunqueiro, con explotación de camas hospitalarias pero también residencias de estudiantes, depuradoras o vías de alta capacidad por carretera y ferrocarril. Le sucede la sociedad Mirtexo ITG, creada exactamente en la misma oficina de Madrid que Infra Invest. En su caso, figura en el Registro Mercantil como una de las empresas del fondo luxemburgués RBIF (RiverRock Brownfield Infrastructure Fund). Completan el panel de socios Puentes y Calzadas, Veolia y Bens Patricios (5%), sociedad patrimonial del impulsor de la constructora, José Manuel Otero Alonso. Puentes y Calzadas pertenece mayoritariamente al holding chino China Communications Construction Company Limited.

Las mayores socias se crearon en la misma oficina de una calle de Madrid

En esencia, el capital de la concesionaria del Álvaro Cunqueiro se reparte entre París, Luxemburgo, Dublín (Veolia) y Pekín. Y con ese destino se repartieron, con cargo a los beneficios de 2020 y 2021, 7,36 millones de euros en concepto de dividendos, como figura también en sus cuentas anuales.