Pocos sacerdotes más longevos al frente de una parroquia como Juan Pérez Rivas. Natural de As Neves, lleva 55 años como sacerdote en Coruxo, y por eso ayer recibió un merecido homenaje. Primero en forma de misa, presidida por el propio obispo de la diócesis Tui-Vigo, Luis Quinteiro-Fiuza, también recibió un regalo y le hicieron una comida en su honor. En una entrevista a FARO realizada esta semana, confesaba que el “el homenaje me parece una cosa excesiva porque me he limitado a hacer lo que debería hacer y menos de lo que debía hacer”.