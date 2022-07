Un brindis y degustación VIP en la ría: lleno total en las rutas de "Solpor a Bocados"

“Es algo diferente, es explotar la ría desde otro punto de vista”. El comentario es unánime entre los pasajeros, la tripulación y los cocineros que participan en la tercera edición del “SolPor a Bocados”. Y es que a pesar de ampliar sus aforos, esta experiencia gastronómica ha llenado todas sus salidas por la ría de Vigo durante todo el verano para disfrutar del atardecer desde una perspectiva y ambiente distintos a lo habitual.

“Antes podías hasta tumbarte en la cubierta y era entera para ti solo” recuerdan los que ya disfrutaron de la experiencia cuando la normativa sanitaria restringía a 26 los afortunados que estrenaron estos paseos en 2020. Ahora la cifra ha crecido hasta los cuarenta a pesar de que el aforo del barco permite 55 pasajeros, pero se ha preferido mantener el confort abordo.

Para lograrlo se han retirado varias filas de asientos en el interior, permitiendo generar un espacio diáfano de proa a popa. Estos paseos desde el pantalán ubicado junto a la estatua de Julio Verne de As Avenidas llegan hasta Moaña, Meira, Rande, A Guía o Bouzas; permitiendo ver de cerca las bateas, astilleros, playas e incluso arroaces de la ría mientras se comparten los platos elaborados por Vigo Gastronómico.

La agrupación de restaurantes del centro urbano olívico fue presentada de forma oficial el 6 de abril con el objetivo de crear experiencia de este tipo a lo largo del año y mostrarse como un colectivo “diverso y unido”.

Entre los participantes figuran Lume de Carozo, María Manuela, Morrofino, Living Cocina Viva, La Carpintería, Niño Corvo, La Contenta, O Croque, Mijo y La Pintxoteca; y entre todos ellos se alternan el servicio en la embarcación.

El menú para los dos meses de viajes es pactado entre todos los restaurantes con anterioridad. Un total de ocho platos –empanada de algas, tartar de lubina, ceviche de zamburiña o pavlova– que se elaboran cada mañana en los establecimientos del Vigo Gastronómico para ser recogidos por la tripulación a lo largo de la tarde; ya envasados al vacío y listos para ser embarcados.

Durante la travesía, dos cocineros se afanan en emplatarlos o darles un ligero toque de calor si es necesario, mientras otros tres reparten la comida y rellenan constantemente las copas con cerveza premium, tres vinos de bodegas gallegas –que varían en cada salida– y un gin tonic ya en el regreso al Puerto. Y es ese trabajo previo en los restaurantes el que por el momento hace inviable ampliar el número de salidas a pesar de que la demanda lo permitiría, ya que los fines de semana no sería compatible con su actividad en el local.

El público es mayoritariamente adulto y, a diferencia de excursiones como las de las Islas Cíes, de origen local. Los extranjeros son rara avis por el momento en una iniciativa que se está conociendo por el boca a boca y en la que también predominan los grupos de amigos sobre las parejas.

“Me parece un plan perfecto para venir ocho o diez personas y celebrar un cumpleaños o cualquier cosa” señalan algunos de los participantes.

Todos destacan el trato “exquisito” en el momento de la reserva, el embarque, la travesía y la llegada. Para parejas como la de los vallisoletanos Pedro y Sara supone un doble atractivo al combinar el menú degustación y el mar, aunque ellos prefieren destacar el “ver a la gente disfrutando en ese ambiente”.

Un factor clave para que el público busque repetir es que cada salida es, literalmente, distinta de todas las demás. La procedencia del viento, el estado del mar, las nubes y la hora de la puesta de sol condicionan la ruta y el lugar escogido para finalizar el paseo.

“Todo está guionizado”, señalan, aunque al mismo tiempo se cuenta con un margen de maniobra para los imprevistos. Como música de fondo, una selección de temas de Elvis Presley, Ray Charles y otros temas en inglés en plena sesión chill out.

Pero el momento más especial llega cuando el sol se esconde detrás de los montes de O Morrazo y paran el motor. La archiconocida versión de ‘Somewhere Over the Rainbow’ del hawaiano Israel Kamakawiwoʻes la elegida para realizar un “brindis al solpor” por parte de todos.

Amplia oferta de salidas

Si la asociación Vigo Gastronómico pone los platos, los medios corren a cargo de Ocean Secrets. Esta cooperativa viguesa compuesta por Andrés Blanco e Ismael González es la responsable de los viajes del Nautilus que el Concello ha organizado para mostrar el fondo marino a los escolares de la ciudad o para todos los públicos. Cuentan con una cámara 4K submarina que permite apreciar los pecios de barcos hundidos o recrear la batalla de Rande.

Por el momento aún quedan una treintena de plazas para las dos últimas salidas de agosto y más de la mitad para las nuevas que habrá en septiembre. Todas ellas parten con un precio de 68 euros por persona.