O Concello de Vigo vén de presentar un novo programa educativo no que abre unha gran “Xanela á ría de Vigo” para os escolares de 6ª de Educación Primaria da cidade, a través da que poderán gozar de percorridos didácticos por un ecosistema mariño único e facelo, ademais, a bordo dunha embarcación moi especial con todos os avances tecnolóxicos, acompañados de monitores e monitoras especializados.

“Impulsamos con moita ilusión esta iniciativa para que os mozos e mozas poidan mergullarse na profundidade da ría e aprender, a través dun barco innovador dotado das últimas tecnoloxías, a riqueza secular das augas do mar de Vigo”, adianta o alcalde Abel Caballero para pór en valor a excepcional biodiversidade da nosa ría, “que todos debemos coñecer e respectar, como sempre facemos”: “Anímovos a emprender esta viaxe polos recantos submarinos da nosa tradición e do noso presente, un percorrido didáctico imprescindible para proseguir o noso rumbo de éxito”.

Dous aliados de altura

Deste xeito, a experiencia contará con dous aliados de altura: por un lado, o barco oceanográfico Nautilus, e, polo outro, o robot subacuático “Nemo”.

Así é. O Nautilus, unha aula flotante equipada con equipos de alta tecnoloxía para a investigación do medio mariño, converterase no mellor lugar para descubrir a riqueza que esconde a ría de Vigo e a impacto que ten a produtividade das súas augas na economía local.

Un percorrido de aproximadamente 90 minutos no que o alumnado poderá descubrir detalles sobre a riqueza da auga, a dinámica do plancto e o cultivo do mexillón,ou a fauna que habita no fondo do ecosistema. Tamén poderán visualizar un mundo oculto ao ollo humano, o mundo da vida microscópica mariña, que habita nas augas máis produtivas do mundo.

Neste senso e grazas a súa cámara en calidade 4 k, o robot subacuático “Nemo” transformarase no mellor compañeiro para coñecer en directo algunha dás especies máis escurridizas que se esconden baixo as nosas augas. Os alumnos terán así a oportunidade de ver no seu medio natural este ecosistema cheo de vida que sen dúbida lles sorprenderá.

Listos para gozar da aventura Dende a entidade municipal, recordan unha serie de puntos a ter en conta para gozar do novo programa educativo, dirixido aos alumnos de 6º de Primaria da cidade de Vigo e que ten previsto desenvolverse durante todos os días lectivos dende a primeira semana de maio ata o último día do curso: Os horarios de recollida dos alumnos nos centros educativos poderán ser ás 9.30 h ou ás 11.00 h aproximadamente e dependerá da quenda que lle corresponda. O autobús será recibido na explanada do Real Clube Náutico de Vigo por persoal uniformado da empresa adxudicataria (Ocean Secrets).

Os alumnos terán que ir acompañados por dous profesores durante a actividade.

A actividade é o aire libre, aínda que o barco pódese pechar, recoméndase roupa de abrigo e calzado axeitado.

O itinerario terá unha extensión de aproximadamente 90 minutos.

O número máximo de participantes en cada viaxe son 50 alumnos.

Durante o percorrido, haberá charlas abertas á participación e preguntas dos alumnos. 7.- Ao remate da actividade, o autobús recollerá aos participantes no mesmo punto.



Con saída e chegada no Real Club Náutico, cada viaxe levará a medio centenar de pasaxeiros. Tras a presentación da tripulación, normas de seguridade e comportamento a bordo, o alumnado iniciará este fascinante percorrido coñecendo, da man dos monitores, o funcionamento, formación e produtividade da ría de Vigo e o fenómeno do “afloramento”, responsable da riqueza destas augas, que son motor da economía local o do cultivo do mexillón.

Tamén se informará ao alumnado do proceso de cultivo deste bivalvo e se identificarán especies de fauna e flora. O Nautilus valerase de Nemo, o dron submarino, para mostrar o cultivo de mexillón como apoio audiovisual á explicación sobre a súa alimentación e a influencia da luz sobre os organismos fotosintéticos. Ademais, o barco conta cunha pantalla xigante que proxectará imaxes da cámara dixital UHD que integra o microscopio, permitindo aos estudantes observar unha mostra de plancto vivo.

Unha completa proposta que o Concello remitirá de forma detallada a todos os colexios da cidade con alumnado do 6º de Primaria para que poidan coñecer e valorar a riqueza dun ecosistema mariño único. Vigo conta cuns 2.800 alumnos e alumnas cursando 6º de Primaria e, dende o Concello, plantexan esta actividade como unha experiencia piloto, que esperan que comece a primeira semana de maio, cunha ou incluso dúas saídas cada día lectivo hasta fin de curso.