Tres escenarios, ocho deportes, conciertos y un objetivo: alcanzar los 200.000 asistentes

Poco menos de un mes para que arranque el festival por antonomasia del verano vigués. O Marisquiño se marca en este 2022 el punto de inflexión a su trayectoria, un paso al frente para lograr convertirse dentro de tres años, en el evento de deporte y cultura urbana referente a nivel mundial. Dar este paso no ha sido fácil ya que era necesario romper con lo establecido, salir de esa zona de confort. “Sabemos que son cambios muy importantes, y que igual hay mucha gente que no está de acuerdo o conforme con la disposición, incluso no nos preocupa que este año resulte deficitario, porque es una para apuesta de cara al 2025. Queremos un evento ganador, singular”, explicaba ayer Carlos Domínguez ‘Pity’, creador y promotor de O Marisquiño.

Este gran cambio pasa por la descentralización. La zona portuaria –Náutico, As Avenidas y muelle de Trasatlánticos– compartirá escenario de las pruebas con Samil y Vialia. El Dirt Jump, que regresa tras dos años, el BMX, las pruebas de Break Dance, la zona de graffitis, el flatland y también las batallas de gallos continuarán celebrándose en el Puerto, al igual que una parte de los conciertos y puestos de restauración. En la explanada de Samil tendrá lugar el Skate, un espacio más amplio que, en palabras de Manuela Concheiro, responsable de infraestructuras del festival, permitió duplicar las gradas y trabajar de forma menos ardua que con las exigencias portuarias (camiones, cruceristas, etc.). También se instalará un escenario y puestos de comida. Por último, en Vialia se ubicará otra copa del Mundo, el Basket 3x3. A mayores, regresa también el tradicional descenso por el Casco Vello, que pasa de 1.000 a 2.000 metros de recorrido con final en O Berbés. “Los últimos años la zona portuaria estaba congestionada, la gente tenía dificultad para ver las pruebas y teníamos también la voluntad de llevar el retorno económica a otras zonas de la ciudad. Ahora cada una de las zonas será como un pequeño festival”, explica el director Joako Ezpeleta. El tema económico también supuso un trastorno para la consecución del festival. La escasez de material provocó un sobrecoste en la producción de entre un “30 y 40%”, lo que elevó la inversión total del festival a los 1,4 millones de euros. “La financiación pública ha sido de 900.000 euros, y el 40% restante patrocinados privados. Queremos que el festival siga siendo gratuito y que no discrimine a los asistentes según su renta, sino que todo el que quiera venir, pueda hacerlo”, esgrimen. “Vigo se está posesionando en turismo y en cultura urbana y queremos ser el catalizador de todo esto”, añadió Domínguez, quien también destacó la llegada de nuevos patrocinadores como Budweiser y Finetwork. El objetivo de este año es superar el récord de visitantes del años 2019 y alcanzar los 200.000 asistentes. O Marisquiño volverá a contar en esta edición con una gran presencia de deportistas que ya superan las 1.300 inscripciones cuando aún no están cerradas las mismas. Entre los que ya han confirmado su participación hay nombres destacados como Danny León y Aldana Beltrán (Skate), Courage Adams (BMX), Brayden Barrett y Alejandro Bonafe (Dirt Jump) o Matthias Dandois (Flatland).