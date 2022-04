Samil acogerá el Skate en O Marisquiño y el Concello reorganizará sus aparcamientos

El año de la normalidad se ha convertido para O Marisquiño en el año de la revolución. Con la mirada puesta en 2025 –coincidiendo con su veinticinco aniversario–, el festival estrella del verano vigués y referente a nivel europeo en deporte y cultura urbana ampliará sus horizontes al arenal de Samil, donde trasladará el alma máter de sus disciplinas: el Skate.

Todas las pruebas sobre el patín se realizarán en una pista ubicada en el aparcamiento frente a la bolera, aprovechando una vista indescriptibles tanto de la playa como de las Islas Cies, aportando un valor añadido al evento.

Este trasfondo que sin duda generará un aporte económico a la zona obedece a la necesidad de más espacio que el portuario, carencia cuyos directores habían percibido en años anteriores. “El espacio se nos quedaba pequeño, especialmente en la zona de gradas. Ahora tendremos más y habrá más espacio libre para que la gente circule, ya no queremos aglomeraciones ni masificaciones. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del festival de una forma cómoda y, como siempre, gratuita”, explica el director, Joako Ezpeleta.

Esta ampliación no solo versará en el espacio. También habrá más horas de O Marisquiño ya que amplía sus jornadas al jueves. “La idea es que los jóvenes, los skaters o riders del futuro puedan disfrutar de las pistas en las que compiten sus ídolos; ellos son la cantera del futuro.

Por eso ya desde el jueves tendremos talleres familiares, un ‘Family Day’ para que padres y niños disfruten del festival y dar apoyo al talento joven”, apuntaba su creador y cabeza visible, Carlos Domínguez “Pity”, emocionado por este regreso al arenal vigués 15 años después. “Estuvimos aquí entre 2003 y 2006 buscando conectar con una comunidad que no tenía esa vinculación con el skate, que antes era un juego de niños. Ahora todos los asistentes podrán disfruta de un entorno único y una experiencia única”, ampliaba ‘Pity’.

La excepcionalidad del año pasado, definido entonces como un año de transición, no volverá a repetirse en muchos términos. Por un lado, dejará de haber entradas para acudir a los eventos, que serán libres y abiertos para todo el público; se retomará el popular Descenso por el Casco Vello aunque no está claro si el final del recorrido volverá a ser el Náutico, el Dirt Jump se consolida en As Avenidas tras la reforma del paseo y nuevos deportes centrarán el cartel de esta edición.

¿Cuáles? Ni Domínguez ni Ezpeleta han querido precisar cuáles, pero sí que será necesaria una reordenación del entorno portuario para acoger estos deportes y los actuales: basket 3x3, break dance o BMX. “Será una edición con muchas novedades, con muchos más metros y a la que llegamos en las mejores condiciones”, apuntaba Pity.

El alcalde vigués, Abel Caballero, refrendaba también la buena sintonía con la dirección de O Marisquiño, primero con el incremento de financiación y con la accesibilidad a los terrenos de Samil. “Lo convertiremos en el mejor certamen de Skate del mundo. Recuperamos una filosofía de playa y sol para el festival”, reaccionaba el regidor.

Para ayudar a los cientos de miles de asistentes, se está desarrollando un acuerdo entre Avanza, Vitrasa y también las navieras para facilitar los accesos a Vigo y, en concreto a la playa de Samil para que aquellos que disfrutes del patín puedan hacerlo, minutos después, con las motos.

El Concello reorganizará 34.000 m² de aparcamiento para este verano

La llegada de los eventos de Skate del Marisquiño no será la única novedad que vivirá la playa de Samil este año. El Concello proyecta la reordenación de todas las áreas de aparcamiento del arenal que se encuentran segregadas del aparcamiento en línea y batería en los laterales de la calzada. En total serán diez zonas de parking con una superficie superior a los 34.200 metros cuadrados las afectadas por un proceso en el que se numerarán y pintarán.

El objetivo es “favorecer a los vigueses y turistas la movilidad” y que puedan localizar con facilidad sus vehículos. Este proceso de numeración se realizará correlativamente, comenzando por los más próximos al mar y finalizando con los que se encuentran en la acera contraria de la carretera. Esta unificación de señalización no modificará en absoluto las condiciones de uso y funcionamiento.

Con más de 6.000 m², los aparcamientos del museo Verbum y el ubicado entre el restaurante Marina Cíes y la zona de puestos ambulantes son los más grandes. Desde este último y hacia la desembocadura aparecen otros tres con más de 4.000 metros cuadrados, representando las mayores bolsas de plazas. Aunque de menor capacidad, también se mejorarán el ubicado junto al photocall de la Nécora, el de caravanas o el trasero al edificio de apartamentos.

La entrada de cada uno se colocará una señal especial diseñada para estos enclaves. En la misma constará información relativa a la velocidad y longitud máxima permitidas, su número y ubicación o las actividades prohibidas en ese área. Su diseño permitirá que sea utilizada en otros arenales de la ciudad de ser necesario.

Estos trabajos arrancarán “de forma inmediata” por lo que, dada su dificultad y necesidades, podrían estar listos para el arranque de la temporada estival en la ciudad.

De esta forma, Samil afianza su modelo de “playa urbana” en la que además de disfrutar de una de las mejores vistas de las islas Cíes o el arenal de mayor longitud del término municipal se pueden disfrutar servicios deportivos, de restauración o de transportes.