“Ese chalé y lo que había dentro lo pagamos yo y mi mujer a través de nuestras empresas; y nos lo encontramos totalmente desvalijado, porque faltaban las puertas, la cocina, los electrodomésticos, la caldera, las piletas de baño.. .” Un empresario del sector de la pesca ya jubilado se expresó ayer así en el juicio en Vigo que sentó en el banquillo a la que fue su nuera, acusada de un delito de apropiación indebida por supuestamente vaciar la vivienda de la que fue desalojada por sus suegros tiempo después de morir su marido. La mujer, que afronta una condena de prisión, se declaró inocente. Negó haberse llevado mucho del material que se le atribuye y afirma que todo lo que había dentro del inmueble lo compraron ella y su esposo. “La casa fue comprada en obra; todo lo hicimos nosotros”, declaró.

El chalé, en la actualidad perteneciente a una empresa ya que acabó subastado tras un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, está ubicado en la calle Finca dos Aires de Vigo. El matrimonio de empresarios jubilado declaró en la vista que debido a que se “arruinaron” su intención era “venderlo” antes de que perdieran la propiedad. “La casa se puso en venta cuando aún vivía mi hijo”, aseguraron. Lo cierto es que tras el fallecimiento instaron, a través del juzgado, el desalojo de su nuera. “Ya había un comprador, pero ella no quería salir de la casa”, afirmaron. Cuando se fue, se encontraron, relataron, con todo “desvalijado”. “La vivienda estaba de maravilla y cuando vi las fotos de como había quedado se me cayó el alma a los pies, ya no quise ni entrar”, dijo la mujer. Su marido añadió que aún hoy están pagando deudas de esa casa.

La acusada se declara inocente. La Fiscalía, que en su escrito de calificación provisional solicita una condena de dos años de prisión, valora el material del que supuestamente se apropió en 18.363 euros, cuantía que, junto a otros 962 euros gastados en manos de obra, solicita que abone a sus exsuegros.