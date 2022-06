Cuenta atrás para la feria vegana más grande de Europa

Fue una página en blanco, una idea y la determinación de Tamara Alonso, Patricia Menéndez y Ana Gontad las que fraguaron la que es hoy la feria vegana más grande de Europa. Los más de 12.000 visitantes que se pasaron el año pasado por la primera edición celebrada en el Ifevi así lo acreditan. No ha sido fácil. Aunque este año cuentan con algo más de financiación pública –en la que colabora el Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra–, en los inicios, solo estuvieron respaldadas por sus patrocinadores y sus modestas aportaciones. Nadie se esperaba su repercusión y mucho menos que el evento estuviera a la altura de cualquier muestra internacional. Pareciera que detrás hubiese todo un séquito organizativo; por la alta calidad de los expositores, por la oferta gastronómica, textil, cultural y diversa, así como la infantil y didáctica.

Esta segunda edición –que se celebrará el próximo fin de semana, del 1 al 3 de julio– promete superarse con la ampliación de la feria a un segundo pabellón. En total serán 11.000 metros cuadrados de superficie donde se desplegarán 210 stands, un centenar más que en 2021. Sus teléfonos no paran de sonar y en sus agendas en el último mes no hay huecos para la planificación personal y familiar. Tanto Patricia como Tamara deben seguir con sus facetas de creadoras de contenido y Ana con la de la gestora cultural. Levantar la feria vegana más grande de Europa sin casi financiación significa no descansar y delegar lo menos posible para ahorrar costes. “Superó todas nuestras expectativas y nos sentimos muy orgullosas de haberlo hecho nosotras sin ayuda, excepto la de nuestros patrocinadores. Mucha gente no sabía que detrás de la organización había tres chicas jóvenes. Era curioso sentir ese paternalismo que era plausible. Pero demostramos lo que se puede hacer creyendo en un proyecto. Nosotras apostamos, trabajamos sin parar. En las redes, en comunicación, pegamos vinilos, hacemos parte de la logística en nuestra furgoneta”, explica Ana Gontad, organizadora de Vegana.gal.

A tan solo cuatro días de volver a reabrir las puertas, la oferta culinaria y de ocio de Vegana.gal 2022 se ha multiplicado. La alimentación volverá a ocupar una buena parte de los expositores, aunque también hay asociaciones animalistas y medioambientales, moda, cosmética, productos de limpieza, artesanía y servicios. Además la fuerte propuesta de ocio se refuerza para todas las edades, por lo que los visitantes podrán disfrutar de food trucks, degustaciones gratuitas, charlas, showcookings y hasta una revisión del plato estrella de la gastronomía gallega “Shiitake á feira”, que preparará la asociación Raiceiras y cuyos beneficios se donarán a personas en situación de vulnerabilidad de la comarca del Baixo Miño. “El objetivo es que no solo los veganos vengan a visitarnos sino también los que no lo son, porque se sorprenderán de la oferta gastronómica, pero también de la cultural, ecológica y cosmética. Hasta un masaje se van a poder dar. La programación infantil es fantástica con mini talleres de pizzas, bombones o yoga. Contamos con espacios respetuosos para la lactancia. Tendremos pintacaras y una biblioteca con un montón de actividades”, señala Tamara Alonso, organizadora.

Son conscientes de que una buena parte de la sociedad empieza a apostar por un consumo más responsable, saludable y sostenible pero este “no tiene que ser desapacible”. “No queremos convencer a nadie de nada sino presentar las alternativas que hay, que se lo pasen bien, que traigan a sus familias y amigos y que disfruten de una jornada diferente, saliendo de la rutina, y si en medio de eso, deciden empezar a hacer pequeños cambios más saludables, nos damos por satisfechas”, subraya Patricia Menéndez, organizadora.

Las entradas para el evento están disponibles en la web www.vegana.gal. Su precio en venta anticipada es de 4,5 €euros un día, y 12 euros para los tres días. Es gratuita para menores de 12 años, mayores de 65, personas en situación de desempleo y personas en situación de diversidad funcional.