Una nueva editorial para luchar por la justicia social

Aunque las grandes eclosiones de los movimientos sociales contemporáneos suelen tener algo de circunstancial y espontáneo, todos ellos necesitan una base teórica y práctica sobre la que fundamentarse. Sin esos pilares construidos por la sociedad civil organizada, probablemente, ni llegarían a florecer ni tampoco a transformar la vida de la gente. Eso lo saben muy bien las personas que conforman Ecoar Global, un grupo de activistas con base en Vigo que llevan desde 2015 defendiendo los valores de la justicia social. Su nombre es un acrónimo de su declaración de intenciones: Espazo de (Contra)discurso, Construción, e Coordinación de Alternativas e Resposta Social. Ayer estrenaron en la ciudad su nuevo proyecto: 13 Editora.

Esta nueva editorial viguesa centrará sus esfuerzos en publicar obras enmarcadas dentro de dos líneas estructurales claramente diferenciadas. Por un lado y la que consideran más importante: bibliografía técnica de organización social. “Normalmente estamos moito tempo na rúa, pero coidamos que falta estratexia de presión política”, argumenta Guillermo Cid, uno de los integrantes del núcleo duro de Ecoar Global. “Viamos unha eiva moi clara na organización estratéxica da sociedade civil e da acción social”, añade. Han sabido leer una oportunidad, una carencia en la divulgación del corpus teórico y técnico del activismo. Con una singularidad. A diferencia de otros proyectos similares en el Estado español como Traficantes de Sueños o Katakrak, ellos no lo han creado como modelo de negocio: “A idea non é lucrarnos, todo o contrario. Queremos que a editora poda sosterse a si mesma e, a medida que vaiamos vendendo libros, ir financiando novas publicacións”, argumenta Cid. Si ya en Galicia y en gallego no tenían parangón, este enfoque anticapitalista, los hace especialmente singulares en el Estado.

Primeras obras

En esta misma línea de actuación, Cid explica que en sus acciones sociales suelen tirar de manuales y libros de organización social que muchas veces son fotocopias y que se van pasando de unos a otros. Por eso, tras siete años organizados y con la asociación en pleno crecimiento, se plantearon dar un paso más allá. Una de las tres primeras obras que ya están disponibles en su web o en algunas librerías de la ciudad es Manual para Campañas Non-Violentas. Se trata de una obra escrita en 2010 por la Internacional de Resistentes a la Guerra con el objetivo de acercar a la ciudadanía información tanto teórica como práctica sobre el ejercicio de la no-violencia activa como forma de lucha. “Este manual é unha guía concibida para permitir os lectores e lectoras desenvolver as distintas fases de planificación, execución, avaliación e difusión de campañas e accións de carácter non-violento”, explican desde 13 Editora.

La otra línea de publicaciones de la editorial se centrará más en estructuras teóricas materializadas en ensayos. Por ejemplo, As múltiples caras de Anonymous, de la antropóloga Gabriella Coleman. Esta es una obra que explica con claridad y dinamismo la historia, ética y actuación del famosísimo grupo de ciberactivistas, Anonymous.