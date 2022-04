Caballero enfría el idilio con Moncloa

El alcalde ha aparcado la defensa numantina que desde el Concello se ha hecho de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Vigo en estos últimos años. La razón: el trato discriminatorio hacia la ciudad y su industria que los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Ciencia mantienen con tres temas cruciales para los vigueses y su medio de vida: el enganche del polígono de Balaídos a la red de Muy Alta Tensión (MAT) de Porriño, la adaptación de las bases del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) a las necesidades de la mayor fábrica de automóviles de España, y la inexplicable decisión de privar a la ciudad de una sede del IEO, que sí han recibido por ejemplo Santander o Murcia. Esto ha motivado que del “Pedro Sánchez es el mejor presidente de la historia de esta ciudad” Caballero haya pasado al “defenderé con uñas y dientes” y en “público y privado” estos tres proyectos porque “primero Vigo, segundo Vigo y tercero, Vigo”.

Perte del automóvil

El alcalde ha elevado y endurecido el tono ante lo que considera injusticias hacia Vigo. La última, que el Perte del automóvil, tal y como ha sido diseñado, deje fuera de ayudas la nueva plataforma modular eléctrica a la que aspira Stellantis Vigo para despejar su futuro al menos otros quince años. En este caso, Caballero no solo ha subido los decibelios de sus mensajes, sino que los ha cambiado después de que este periódico desvelase que el proyecto estrella de Balaídos no tiene encaje en el Perte. Hace poco más de un mes, el pasado 23 de marzo, el alcalde celebraba como una “magnífica noticia” que se hubiesen modificado las “bases reguladoras del Perte para adaptarlas a las necesidades de las empresas”. No fue así: el Perte no se adapta ni en plazos, ni en elegibilidad ni en intensidad de ayudas a las necesidades de Stellantis, como advirtió su director, Ignacio Bueno. Ayer el alcalde manifestó que Stellantis “tiene razón” en su reivindicación respecto al Perte y consideró “ajustada y consecuente” su propuesta de “utilización de edificios a efectos de cómputo, en los apoyos de I+D, en los tiempos de apoyo para las plantas de coches y el modelo que está proponiendo”. “Es imprescindible que el Perte contemple a Stellantis con toda su inmensa capacidad de actuación”, remarcó, recordando el volumen de empleo y de generación de riqueza que aporta la factoría viguesa.

Enganche a la Alta Tensión

Con este proyecto ha pasado igual. Si bien es cierto que Caballero apoyó desde un principio el enganche del polígono de Balaídos a la red de MAT de Porriño para mejorar el suministro de Stellantis y que la fábrica pudiese abaratar su factura, también lo es que su defensa se diluyó cuando hace más de un año Transición Ecológica proponía para sorpresa de todos los agentes económicos excluir este proyecto de los planes de Red Eléctrica de España (REE), redirigiendo sus críticas a la inacción –a su juicio– de la Xunta respecto a este tema. El ministerio que pilota Teresa Ribera dio el golpe de gracia a la conexión el pasado mes de marzo. Desde entonces, los mensajes del regidor han pasado de “Citroën sabe que tiene el apoyo del alcalde” a “No voy a parar de apoyarla gobierne quien gobierne; la seguirá reclamando en público y en privado”. Para Caballero, ha sido una decisión “inadmisible” e “incomprensible en términos de ciudad y de racionalidad económica”.

Sin sede del IEO para Vigo

El último desaire de un ministerio a Vigo. En este caso, del que pilota Diana Morant. E igualmente, sin argumentos de peso más allá de que ha sido una decisión política: privar a la capital pesquera de Europa de una de las sedes del Instituto Español de Oceanografía (IEO). En esto el alcalde sí ha sido tajante desde el minuto uno, asegurando que defenderá “con uñas y dientes” un derecho que Vigo “se ha ganado” con creces. “Ya estoy en contacto en el Ministerio y exactamente igual que defendí esta ciudad ante otras instituciones, ahora la defenderé delante del Gobierno de España, con todas las consecuencias”, dijo la semana pasada. El alcalde defenderá hoy en el pleno que Vigo se quede con la dirección de coordinación del IEO y el enganche de Balaídos a la red de MAT de Porriño.