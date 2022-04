La hostelería anticipa una fuerte subida de los precios en verano: “Nos estamos endeudando”

Los hosteleros han hecho balance de los últimos cuatro meses y el panorama para muchos negocios es preocupante. Los datos que barajan desde el sector en Vigo sitúan la facturación en un 40% por debajo que en períodos prepandemia. Ni la Reconquista ni tampoco la Semana Santa han logrado reflotar unas cuentas que siguen sin cuadrar. Al alto coste de la energía y las subidas de precios de las materias primas, se le suma ahora la decisión del Consejo de Ministros de dejar fuera a la hostelería de los sectores que podrán optar a una ampliación de los créditos ICO, al encontrarse entre los sectores más afectados por la situación actual. “No lo entendemos. La mayoría de los negocios se están endeudando personalmente a intereses altos para no acabar cerrando. La decisión del Gobierno nos aparta una vez más, cuando el turismo, la gastronomía y el ocio es uno de nuestros mayores activos”, explica César Ballesteros, presidente de la federación provincial de hostelería.

Algunos bares y restaurantes acometieron en los últimos meses pequeñas subidas de sus productos para intentar paliar la imposibilidad de absorber el alza de costes de la luz o de los alimentos. Sin embargo, no ha sido suficiente debido a la escalada de precios de las últimas semanas y anuncian una fuerte subida para antes de verano. “No tenemos opción. No nos queda margen de beneficio y no podemos asumir el sobrecoste que están experimentando las materias primas o la electricidad. La situación es crítica y la semana está siendo dramática para muchos locales de hostelería”, advierte Juanjo Figueroa, presidente de la asociación de hostelería del Casco Vello.

“A lo largo del año, el 30% de los bares y restaurantes cerrarán sus puertas” César Ballesteros - PTe. provincial hosteleros

Las subidas, de hasta un 25 % en muchos de sus productos, situará el coste del café en el entorno de los 1,50 euros, y los refrescos superarán “ampliamente” los 2 euros. “Será una subida que ayude a compensar el 40% de pérdida de facturación acumulada durante estos dos últimos años”, apunta Ballesteros. Junto a la inflación de precios, el sector está acusando las consecuencias del estancamiento del consumo, que si bien experimentó una mejoría en los primeros meses del año, ha echado el freno en las últimas semanas. “La gente está bajando su consumo y se nota tanto en las consumiciones como en la afluencia de clientes. Entre los ciudadanos también se ha instalado el miedo a la hora de gastar porque tienen que priorizar más su capacidad de gasto”, destaca.

Barrera psicológica y ERTE

El incremento de los precios en la hostelería es irreversible. El temor de los bares y restaurantes a partir del alza de los precios es indiscutible, ya que “muchos clientes, aunque no les suponga un gasto extraordinario pagar más por un café, no estarán dispuestos a hacerlo”. Aún con todo, confían en que este Año Compostelano y la celebración de las bodas aplazadas ayuden a “revertir esta situación complicada” , que, además, se ha visto agravada por el agotamiento de los ERTE y la reforma laboral. Según la patronal viguesa los empresarios de la hostelería están en una situación muy delicada. “El año pasado, con la protección de los ERTE pudieron resistir y capear el temporal de la variante ómicron del COVID, pero las predicciones son que, de continuar en esta escalada de costes, a lo largo de este año el 30% de los locales desgraciadamente cerrarán sus puertas”, prosigue.

“Estamos intentando salir económicamente muy por debajo de nuestras posibilidades. Tapamos agujeros, nada más. Y cuando parece que estamos saliendo del bache nos damos cuenta que solo fue un espejismo”, lamenta Figueroa.