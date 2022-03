“El pop es más permisivo que otros estilos y nos permite hacer lo que queremos”

La banda madrileña de pop Miss Caffeína aterriza este sábado en Vigo para presentar su último disco, El año del tigre. El concierto, enmarcado en su gira por todo el Estado, tendrá lugar este sábado en el Auditorio Mar de Vigo a las 21.30 horas. Hablamos con uno de sus integrantes, el cantante Alberto Jiménez.

–Si se compara su primer disco con los dos últimos parecería que hablásemos bandas diferentes si no fuese por la voz. ¿Cómo han sido esos cambios?

–Creo que es el resultado de que hayan pasado doce años desde nuestro primer disco. No somos las mismas personas, todos hemos ido cambiando como hace cualquier persona. Al final lo que sí que se reconoce es la manera de hablar, nuestro lenguaje. La forma de hacer canciones. Aunque sí que es verdad que, con el paso del tiempo, hemos ido probando cosas y haciendo otras que nos interesaban más en cada momento. Pero igual sí que en este disco en concreto hay canciones que pueden recordar más a las del principio. Aunque no sé si ya es una perspectiva nuestra interna, no sé si la gente lo nota desde fuera.

–Me da la sensación de que el pop os permite esa maleabilidad que quizás en otros estilos más encorsetados no pasa. No sé si lo ven así.

–Totalmente. Siempre digo que el pop es mucho más permisivo en todos los sentidos y que no hay ningún límite en el que alguien te diga “te has pasado de esto o lo otro”. Entonces, nosotros hemos estado muy cómodos ahí y nos ha dado la libertad necesaria para hacer lo que nos diese la gana en todo momento. Poder explorar cosas sin tener el miedo de que no nos entiendan, de que nos digan que ya no somos lo mismo... Como que nos ha dado pie a arriesgarnos y a materializar lo que nosotros teníamos en la cabeza y lo que nos gusta hacer.

–Los cánones y los propios músicos de otros estilos son más intransigentes.

–Claro. Incluso dentro del propio indie. Hace doce años no se tenía tanta libertad como la que tenemos ahora.

–¿Cómo ha sido la creación de vuestro último trabajo “El año del Tigre”? ¿Cómo se hace un disco en pandemia?

–Pues al principio fue un caos precisamente por la pandemia. Tuvimos que empezar el disco por separado, cada uno desde su casa. Los dos primeros singles los hicimos así. Luego sí que pudimos juntarnos en dos fases para seguir grabando el disco en el estudio, como habitualmente hacemos. Pero sí que es verdad que ha sido diferente, también lo ha sido la forma de mostrar el disco. Hemos ido sacando singles a lo largo del año pasado. Llegamos a sacar hasta cinco singles del disco. Ha sido un disco muy diferente a lo que estamos acostumbrados en todos los sentidos. Tanto en enseñarlo como en hacerlo. Pero creo que el resultado ha sido exactamente el que queríamos, así que estamos muy contentos de saber que podemos trabajar de otra manera. El resultado final nos daba algo de miedo, pero al final ha salido bien.

–Una curiosidad, ¿cómo surgió la colaboración con Ana Torroja?

–Primero surgió en nuestros sueños [ríe] durante muchos años y luego se hizo realidad. Fue por una casualidad. Se dio la oportunidad de hacer una canción juntos y nosotros teníamos una canción que creíamos que sería perfecta para ella. A ella le encantó. Estábamos pendientes de unas entradas para su concierto y a su equipo se le ocurrió la idea de que colaborásemos. A nosotros nos pareció una maravilla y salió todo rodado.

–¿Podría decirme algún referente de la música internacional que les haya influido a lo largo de todos estos años?

–La verdad es que cada uno tenemos un gusto muy diferente, aunque sí que es verdad que tenemos algunos grupos o artistas en común. Pero lo que más nos ha influenciado en los últimos años es el pop en general. Electrónico, funky... El pop en toda su amplitud. Y aunque tenemos encumbrados a artistas como Michael Jackson, hay cosas de ahora que van saliendo y que también nos flipan. Por ejemplo Charli XCX, Dua Lipa...

–¿Qué se va a encontrar la gente en el concierto de este sábado?

–Me atrevería a decirte que se va a encontrar la mejor gira en cuanto a espectáculo por el repertorio y por el show. Es el que más nos hemos currado. Por eso estamos tan contentos, está muy cerca de lo que nosotros imaginábamos que iba a ser. Invitamos a todo el mundo a que venga y lo vea. Es una experiencia emocionante para cualquiera que lo vea.

–¿Cómo fue la elección del nombre del disco y de esa estética tan peculiar de portada? Supongo que también la llevarán a escena.

–Sí, todo tiene que ver. Tiene todo una unidad, especialmente la gira. Fue buscando algún imaginario estético que englobara todo de lo que hablamos en las canciones sobre la sensación de pertenencia y de no estar en el sitio que tienes que estar. Decidimos ponernos en un supermercado asiático en Usera, que es como el Chinatown de Madrid. Queríamos contrastar mucho la imagen de la portada.