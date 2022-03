La Reconquista, el Día del Padre, el fútbol y el buen tiempo llenan hoteles y restaurantes

Vigo sonríe este fin de semana de oreja a oreja. El Día del Padre, el tiempo soleado, que se dejó ver, sobre todo, por la mañana, con temperaturas por encima de los 20 grados, la Reconquista, que volvió a las calles de la ciudad con la representación de la destitución de la corporación y la entrada de las tropas francesas tras dos años confinada por el COVID para estrenar el distintivo de fiesta de interés turístico nacional, y el partido del Celta, que se bate en duelo esta tarde con el Betis, son los factores que animaron la facturación en cafeterías, bares, restaurantes y hoteles de la urbe, que, por momentos, se olvidaron de los problemas que están provocando heridas a los pulmones de la economía viguesa: la invasión de Rusia a Ucrania y la huelga del transporte.

Bastaba con dar un paseo por el Casco Vello para respirar el ambiente festivo que se generó en las rúas empedradas del barrio antiguo vigués, que está de celebración: por fin, puede festejar la Reconquista, que se le negó en 2020 y 2021 por la situación sanitaria. En el Bar Chavolas, daban fe de ello ayer a mediodía. “Estamos completos para la comida y la cena. Se reservó todo hace tres días. El Día del Padre tiene mucho que ver”, explicaban desde este local antes de indicar que, para el fin de semana que viene, en el que continúa la recreación de la expulsión de los franceses, “ya hay reservas”. “Esperamos volver a llenar. Por ahora, no tenemos problemas de desabastecimiento, los proveedores nos aseguran que no va a haber dificultades”, añadían.

En el restaurante Lume de Carozo, estuvieron “a tope”. “Nos salió todo de cara: Reconquista, buen tiempo y Día del Padre”, reconocían. El fin de semana que viene registrarán “lleno”, algo “habitual” por la Reconquista: “Tenemos bastantes ganas de celebrarla, pero también de trabajar, además de necesidad”. Destacaban que ya están sufriendo contratiempos por la huelga del transporte. “Tenemos problemas de suministro de carne ibérica y quesos importados. Nos afecta mucho porque dejamos de tener productos que trabajamos en carta: nos obliga a quitarlos y sustituirlos por otros locales”, explicaban. ¿Y habrá problemas de suministro el fin de semana que viene?: “Vamos al día. Los pedidos para la Reconquista se van elaborando, puede que no llegue algún producto, pero, en general, está todo pedido. Esperemos que no nos falle mucho el plan, la previsión es que llegue todo”.

La suma de Reconquista, buen tiempo y Día del Padre también animó la jornada del restaurante A Mordiscos, con “buenas cifras de reservas para la comida y la cena”. Hasta el momento, no sufren problemas de desabastecimiento. “Esperamos que no haya dificultades el fin de semana que viene, en el que esperamos trabajar bien si la meteorología acompaña, pero puede que alguna cosa se quede en el camino. Contamos con almacén, entonces, pedimos varias semanas por adelantado, no solemos quedarnos sin nada, igual nos falta alguna pasta específica o carne”, indicaban.

En el Hotel Exe, el viernes, el porcentaje de ocupación alcanzó el 70%, una “cifra alta teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa y San Valentín”. Ayer a mediodía, tenían ocupadas el 50% de las habitaciones, pero esperaban alcanzar un 70-80% con las reservas de última hora: “La mayoría de los clientes son turistas de toda España y Portugal, algunos, por el Camino de Santiago. Para el próximo fin de semana –también de Reconquista–, esperamos cifras muy altas. Y ya tenemos un día completo de Semana Santa”.

En el Hotel Ciudad de Vigo, colgaron el cartel de completo por el fútbol y los turistas. “Alojamos a más de 100 personas por el partido del Celta contra el Betis. Para la semana, estamos sobre un 40% el sábado, esperamos subir. La Semana Santa suele ser buena, pero dependerá del tiempo”, anotaban. También llenaron sus habitaciones el Hesperia, el hostal Real Vigo y el NH Collection gracias al fútbol de primera división.